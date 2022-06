Pendant que The Last of Us Remake est encore sur toutes les lèvres depuis hier, Pedro Pascal et Bella Ramsey continuent le tournage de la série The Last of Us insouciamment.

La série The Last of Us continue de se dévoiler au travers d’images volées du tournage. Les dernières en date dévoilent une nouvelle tenue de Joel et surtout un aperçu de la relation entre Joel et Ellie.

Une nouvelle série de The Last of Us

Le tournage de la série TLOU touche à sa fin. HBO et son crew ont investi les plus beaux lieux de Calgary (Canada) et ses environs pour recréer l’univers post-apocalyptique du jeu. Les premières images se sont montrées convaincantes, mais les joueurs attendent surtout l’aspect scénaristique au tournant. Quelques photos volées montraient bien que la série aurait des scènes cultes et la relation entre Joel et Ellie devrait être toute aussi soignée.

Quelques vidéos du tournage ont commencé à circuler sur la toile hier. On y voit Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans leurs tenues de l’acte final du jeu. Plus intéressant encore, on y aperçoit les deux personnages plus complices que jamais, signe d’une relation qui s’est renforcée au fil des saisons et des épreuves. Les clichés du tournage semblent d'ailleurs montrer les deux survivants un peu avant qu’ils n’entrent dans l'hôpital. Au moins ceux qui avaient encore des doutes seront rassurés : l'adaptation The Last of Us sera bien fidèle au matériau d’origine. Pour voir Joel et Ellie en action sur HBO, il faudra cependant attendre 2023.