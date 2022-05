La série The Last of Us de HBO continue de se dévoiler au travers d’images volées par les locaux. Cette fois nous avons le droit de découvrir le cadre d’une scène iconique du jeu.

Les choses s'accélèrent du côté de Calgary. Après presque un an de tournage, la série The Last of Us devrait terminer de filmer l’ensemble des scènes de sa première saison d’ici la fin du mois de juin. Tout au long du procédé, de nombreux riverains nous ont gâtés avec de petites mises à bouche ici et là nous dévoilant ce à quoi pourrait ressembler l'adaptation de HBO. Et pour ne pas changer, de nouvelles images viennent de fuiter sur la toile.

De nouvelles images de la série The Last of Us

Et c’est encore une scène iconique du jeu, qui a sûrement donné des sueurs froides à quelques joueurs, qui se montre. De nouveaux clichés du tournage de la série The Last of Us nous dévoilent un aperçu de la fameuse zone résidentielle dans laquelle Ellie, Joel, Sam et Henry devront faire face à un sniper à qui il faudra dérober l’arme pour ensuite protéger ses alliés.

Encore une fois l’ambiance post-apocalyptique du jeu est retranscrite à merveille et c’est de bon augure pour cette adaptation de The Last of Us. D’ailleurs d’autres images montrent le travail accompli par les équipes pour donner vie à cette atmosphère si particulière. Rappelons que le projet de HBO se permettra quelques libertés scénaristique, sans doute pour mieux développer certains personnages secondaires et les différentes factions. Espérons que Sony nous dévoile prochainement un petit teaser en attendant la diffusion de la série TLOU en 2023.