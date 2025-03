Les adaptations de jeux vidéo sur le petit écran ont pour l'instant le vent en poupe, comme en témoignent les séries The Last of Us et Fallout. Mais parmi toutes les sociétés de l'industrie vidéoludique, c'est bien PlayStation qui mise le plus sur cette dimension transmédia pour faire grandir ses licences. Alors que le tournage de la saison 2 du show TV Twisted Metal s'est terminé il y a quelques mois, la série God of War donne officiellement de ses nouvelles et elles sont (très) bonnes.

Prime Video investit encore plus dans la série God of War

Dans le cadre de ses adaptations sur le petit écran, Sony Pictures et PlayStation Productions ne privilégient pas une plateforme de SVOD en particulier. Une série Horizon était par exemple en développement chez Netflix avant d'être annulée, tandis que Twisted Metal est une production Peacock. Et pour le prochain show télévisé God of War, les deux sociétés ont trouvé un accord avec Amazon Prime Video. À la fin de l'année dernière, on a appris que le développement rencontrait de gros problèmes puisqu'une partie de l'équipe avait décidé de mettre les voiles, dont le showrunner et producteur exécutif Rafe Judkins.

Entre temps, la série God of War a été sauvée grâce à Ronald D. Moore, le créateur de Battlestar Galactica, qui a accepté de tout reprendre pour offrir une nouvelle direction créative. Et d'après l'intéressé, tout se passe désormais très bien puisque Prime Video a déjà commandé deux saisons avant même de savoir si ce sera une réussite et un succès d'audience.

« À l'heure actuelle, je travaille sur l'adaptation d'un jeu vidéo appelé God of War, dont Amazon a commandé deux saisons. Ils m'ont demandé de venir et je suis littéralement dans la salle des scénaristes. C'est mon nouveau projet » a-t-il confié lors de l'émission YouTube de l'actrice Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, 24...). Le recrutement de Ronald D. Moore à la tête de la série God of War semble donc avoir redonné une vraie impulsion à l'adaptation. Et quand on voit ses précédents travaux, il y a peut-être de quoi être rassuré, en attendant bien sûr des premières images. Car au-delà d'avoir une personne qui sait ce qu'elle fait aux commandes, un bon scénario et de respecter l'oeuvre, le casting sera aussi d'une extrême importance. Mais là-dessus, aucune information n'a encore filtré.

