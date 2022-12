C’est la fin des bruits de couloir pour la série God of War qui a enfin été confirmée et se paye en prime un scénariste de renom.

Après la série The Last of Us de HBO et le film Gran Turismo, Kratos aura bel et bien le droit à son adaptation en série série et c’est Amazon qui rafle la mise comme les rumeurs l'avaient suggéré.

God of War a le droit à sa série, c'est acté

Amazon Prime Video et Sony travaillent donc main dans la main et le géant de la VOD a recruté l’un de ses meilleurs éléments pour s'occuper du projet. La série God of War pourra en effet profiter de l’expertise de Rafe Judkins, showrunner de La Roue du Temps, l'un des plus gros succès de la plateforme d’Amazon. Pour l’accompagner, l’homme pourra compter sur la présence de Mark Fergus et Hawk Ostby, deux vétérans nominés aux Oscars qui ont notamment travaillé sur The Expanse et Iron Man. Cory Barlog sera également de la partie en tant que co-producteur.

En plus de Sony, Amazon pourra également compter sur le soutien de Santa Monica, le studio derrière la franchise God of War. D’ailleurs, le représentant de la branche télévisuelle d’Amazon s’est dit particulièrement honoré de pouvoir travailler avec de tels monuments du jeu vidéo et de donner vie à cette série qui sera sans nul doute très attendue par les fans.

God of War est une franchise puissante avec de grands personnages qui, selon nous, captivera nos spectateurs autant avec ses vastes mondes immersifs, qu’avec sa richesse narrative. Nous sommes honorés de participer à l'aventure et d’explorer la mythologie de God of War d'une nouvelle façon avec Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Santa Monica Studio. via Hollywood Reporter

Pas de casting, mais un synopsis

À l’heure où sont écrites ces lignes, nous n’avons aucune information concernant le casting et la série serait en chantier depuis le mois de mars dernier, on devrait donc en savoir plus dans les mois qui viennent.

Il y a peu d’ailleurs, Christopher Judge, le Kratos de God of War Ragnarok, avait avoué être particulièrement motivé pour reprendre le rôle dans la série (qui n’était pas encore officialisée à ce moment-là), mais les fans n’étaient pas tous d'accord.

D’après les premières informations, la série God of War devrait nous catapulter directement aux événements débutés avec le reboot de 2018. Pas de Grèce antique et de massacre en règle des divinités de l’Olympe donc, ici, d'après le synopsis, la série semble vouloir miser sur le duo Kratos/Atreus et leur quête à Midgard. La même que God of War (2018) et God of War Ragnarok.

Lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos entreprend un dangereux voyage avec son fils pour répandre ses cendres du plus haut sommet de Midgard pour répondre aux dernières volontés de sa femme. Kratos se rend vite compte que ce voyage cache en réalité une quête bien plus grande et épique, qui va mettre à l'épreuve ses liens avec son fils et va l'obliger à affronter les dieux. Un voyage qui pourrait finalement bouleverser le destin du monde. via Hollywood reporter

Pas d’origin story donc, mais l’on pourra très certainement compter sur quelques flashbacks pour rafraîchir la mémoire des fans et offrir un peu plus de substance au personnage de Kratos pour ceux qui sont totalement étranger à la licence. Mais pour en être sûr, il va falloir patienter.