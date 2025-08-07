Six ans après sa sortie, Sekiro Shadows Die Twice ressort de l'ombre avec une très bonne surprise se dévoile à l'avance au sujet de ce titre unique de FromSoftware.

Fruit d'une collaboration entre FromSoftware au développement et Activision à l'édition et GOTY 2019 de son état, Sekiro Shadows Die Twice refait parler de lui par un autre biais que celui vidéoludique. Après de discrets bruits de couloir au sujet d'une remise sur le devant de la scène du Loup, voilà que les choses deviennent nettement plus concrètes suite à une récente initiative du groupe Kadokawa, la société mère de l'influent studio japonais.

Enregistrement de nom de domaine surprise depuis les ombres pour Sekiro

Il y a deux ans, des rumeurs colportaient l'idée que Sekiro Shadows Die Twice aurait droit à une adaptation en anime, après avoir déjà eu droit à une adaptation en manga. L'année suivante, nous apprenions qu'il serait réalisé par Kenichi Kutsuna, qui a déjà travaillé sur de nombreux animes emblématiques comme Bleach, Full Metal Alchemist ou encore Naruto. Un an encore plus tard, cette fameuse adaptation redonne une fois de plus de ses nouvelles, cette fois d'une manière autrement plus concrète.

Pas plus tard qu'hier, comme repéré notamment par l'utilisateur ResetEra vestan, le groupe Kadokawa, qui détient FromSoftware, a en effet enregistré un site officiel pour l'anime Sekiro Shadows Die Twice. En témoigne un nom de domaine on ne peut plus équivoque : sekiro-anime.jp. Pour l'heure, il faut toutefois se contenter de cela, le lien en question renvoyant en effet vers une page pratiquement vierge, à l'exception de quelques caractères japonais. Il s'agit toutefois d'un premier pas important quant à l'officialisation de son existence. Reste maintenant à attendre une annonce plus tangible pour en avoir le cœur net.

Autrement, on ne sait pour l'instant hélas quasiment rien de cette fameuse adaptation en anime de Sekiro Shadows Die Twice. Une fois encore, des rumeurs évoquent que le studio en charge de sa réalisation s'appellerait Qzil.la. Il s'agit toutefois d'un studio d'animation relativement peu connu, ayant cela dit notamment travaillé sur un ending du célèbre anime Chainsaw Man. Compte tenu de l'univers particulièrement sombre de Sekiro, gageons toutefois que Kadokawa, une entité très puissante dans le domaine des animes au Japon, a mûrement réfléchi son choix pour mieux donner corps à cette adaptation. L'avenir nous le redira, deux fois.

Sources : ResetEra ; sekiro-anime.jp