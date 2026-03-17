Sekiro Shadows Die Twice est l'un des meilleurs jeux de FromSoftware, largement récompensé notamment aux Game Awards 2019 où il sera sacré Meilleur jeu de l'année. Contre toute attente, malgré son énorme succès, le jeu n'aura pas de suite, en tout cas, pas pour le moment. En revanche, la licence, elle, reviendra bel et bien prochainement mais sous une toute autre forme.

Sekiro revient bien cette année, et ça va cartonner

Non, la licence Sekiro n'est pas morte, loin de là. Comme annoncé en août 2025, elle reviendra cette année sous la forme d'un anime nommé Sekiro : No Defeat produit par le Studio Qzil.la. Chez nous, le film sera diffusé en exclusivité sur Crunchyroll tandis qu'il aura le droit à une sortie en grande pompe au cinéma au Japon. Malheureusement, le film n'a toujours pas de date de sortie, mais confirme une fois de plus qu'il sortira bien en 2026 avec un nouveau trailer.

Le film reprendra dans les grandes lignes l'histoire du jeu. On plongera donc dans un Japon largement fantasmé et en pleine crise. Le pays est éclaté, la guerre fait rage. Un jeune garçon tente de sauver son clan en utilisant des pouvoirs interdits. Enlevé, il ne peut plus que compter sur son fidèle protecteur, un shinobi mystérieux que même la mort refuse de laisser en paix.

Outre le synopsis, l'adaptation animée fait également revenir pile la plupart des actrices et acteurs de doublage du jeu en version originale. Daisuke Namikawa incarnera Loup tandis que Miyuki Satou sera Kuro l'Héritier Divin. Kenjiro Tsuda incarne Genichiro Ashina tandis que Jin Urayama interprétera le Sculpteur. On notera aussi la présence de Shizuka Itoh (Emma), Akimitsu Takase (Hanbei), Takaya Hashi (Hibou) ou encore Tetsuo Kanao (Isshin Ashina).

LE nouveau trailer de Sekiro No Defeat à venir en 2026 sur Crunchyroll.

Source : Kadokawa officiel via Youtube