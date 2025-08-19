Quelques jours après de nouveaux signes de vie, la grosse surprise relative à Sekiro s'est bien officialisée avec un trailer épique à la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025.

Deux ans après une rumeur autour du retour de Sekiro Shadows Die Twice sous forme d'adaptation en anime, Kadokawa, la société-mère de FromSoftware, donnait de nouveaux signes de vie de cette dernière. Il était alors question de l'ouverture d'un site officiel dédié à cette adaptation. À l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, nous avons enfin eu droit à un aperçu plus officiel de la chose.

L'ombre de l'anime Sekiro se dévoile enfin

Six ans après la sortie de Sekiro, qui fut cette année-là lauréat d'un titre de GOTY amplement mérité, la licence particulière de FromSoftware revient donc prochainement sous la forme d'un anime. C'est plus précisément à Crunchyroll que l'on doit l'annonce en question, sous la forme d'un trailer d'annonce présentant un bref aperçu de l'histoire de l'anime, ainsi que le style visuel de l'ensemble.

On retrouve ainsi Loup et Kuro, le duo de protagonistes principaux de Sekiro, dans un champ bien connu des vétérans du jeu original. Pour cause, la première du trailer de son adaptation présente le tout début du jeu, avec le combat d'introduction contre Genichiro, un boss qui a traumatisé plus d'un joueur. Si l'on en croit ce trailer, l'adaptation devrait s'avèrer particulièrement fidèle au matériau de base.

Malheureusement, il faudra se contenter avec ce trailer de Crunchyroll du nom de l'adaptation, baptisée Sekiro: No Defeat. Il n'y a en effet pas de date de diffusion précise à se mettre sous la dent. Pour cela, il faudra donc repasser plus tard.

