Pas de batailles épiques, pas d’Anneau à détruire, pas de cavaliers noirs à fuir. Et pourtant, Tales of the Shire reste un jeu estampillé Le Seigneur des Anneaux. C’est ce qui en fait justement tout l’intérêt. Prévu pour le 29 juillet 2025, ce titre signé Wētā Workshop et publié par Private Division prend tout le monde à contre-pied en proposant une approche inédite, un simulateur de vie cosy dans la Comté. Et aujourd'hui, un nouveau trailer est disponible.

Une aventure paisible pour le Seigneur des Anneaux

Dans ce nouveau trailer de gameplay, on découvre plus concrètement ce que nous réserve Le Seigneur des Anneaux Tales of the Shire. Le joueur y incarne un Hobbit, installé dans le paisible village de Bywater. L’objectif ? Vivre tranquillement, profiter des saisons qui passent, discuter avec ses voisins et participer à la vie du village. On est très loin des jeux d’action classiques basés sur l’univers de Tolkien. Ici, tout est calme, coloré et chaleureux.

Au programme : pêche, jardinage, cuisine, aménagement de sa maison, exploration des environs… Le jeu met l’accent sur la détente et l’immersion dans une version bucolique de la Terre du Milieu et du Seigneur des Anneaux. Et au détour d’un chemin, il se pourrait même que vous croisiez Gandalf le Gris, preuve que le lien avec l’œuvre originale reste bien présent, même en toute légèreté.

Une direction artistique qui fait mouche

Le style visuel de Le Seigneur des Anneaux Tales of the Shire joue la carte du dessin animé à l’aquarelle, avec des décors détaillés et une ambiance lumineuse qui évoque des jeux comme Animal Crossing ou Cozy Grove, mais dans un cadre beaucoup plus narratif. Chaque maison semble chaleureuse, chaque champ respire la tranquillité. Le soin apporté à la représentation de la Comté montre l’affection des développeurs pour l’univers de Tolkien, mais aussi leur envie de proposer autre chose que l’éternelle guerre entre le Bien et le Mal.

Ce ton doux et contemplatif pourrait séduire un public nouveau, pas forcément amateur de jeux d’action, mais attiré par les expériences relaxantes et les mondes immersifs. Une tendance de fond dans l’industrie du jeu vidéo, que ce Seigneur des Anneaux Tales of the Shire embrasse pleinement. Tales of the Shire sortira le 29 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

Source : Private Division