Les licences qui ont marqué les spectateurs sur grand écran au début des années 2000 reviennent en force ces derniers temps. On vous parlait ce matin de Harry Potter, mais c'est loin d'être la seule saga concernée. Les amateurs de fantasy ont le plaisir de voir Le Seigneur des Anneaux revenir sur le devant de la scène de toutes de sortes de manière, y compris sur console. Le prochain jeu original fait justement une très belle annonce en images.

La sortie du nouveau jeu Seigneur des Anneaux approche

Le monde du Seigneur des Anneaux à de quoi faire rêver. Entre ses décors grandioses et même plus champêtres, on aimerait s'y perdre. Les fans de jeux comme de cinéma aiment à se promener dans les décors de leurs œuvres de cœur (ce qui peut parfois poser un problème sur place). Alors, quand l'occasion se présente de s'immerger très concrètement dans un univers, l'enthousiasme est évidemment présent.

C'est pile-poil ce que propose le prochain jeu Seigneur des Anneaux. Intitulé Tales of the Shire (« Les Récits de la Comté » en français), il prend la forme d'une simulation de vie au cœur d'un village Hobbit. Vous y incarnerez un autochtone aux pieds velus que vous personnaliserez à votre guise. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à mener une vie paisible en accomplissant vos tâches quotidiennes au sein d'une communauté conviviale.

Cela dit, si vous suivez l'actualité du jeu, alors vous savez que vous auriez pu y jouer depuis déjà 24 heures. De fait, Tales of the Shire devait paraître le 25 mars. Mais, les équipes de Weta Workshop avaient encore du pain sur la planche. C'est pourquoi elles ont annoncé en février dernier que leur jeu Seigneur des Anneaux serait repoussé. C'est finalement le 29 juillet 2025 que vous pourrez faire votre entrée dans la Comté.

Le studio a bien confirmé cette nouvelle date de sortie estivale cette semaine, au travers d'un nouveau trailer qui met l'accent sur une fonctionnalité très attendue du gameplay. Comme tous les jeux du genre, Tales of the Shire mettra l'accent sur l'aspect social. Vous pourrez ainsi construire des liens avec vos voisins en interagissant avec et en remplissant des missions pour eux. Voilà qui prévoit un beau séjour dans la Comté pour les fans du Seigneur des Anneaux ! Rendez-vous donc en juillet prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.