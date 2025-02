Malheureusement pour Warner Bros, le retour du Seigneur des Anneaux au cinéma avec le film d'animation La Guerre des Rohirrim a été un échec cuisant. Un gigantesque bide qui n'empêchera pas la licence mythique de revenir dans quelques années sur grand écran avec le nouveau long-métrage live-action La Traque de Gollum. Et que les fans se rassurent, l'univers continuera encore d'hanter le petit écran et en particulier la plateforme SVOD Prime Video puisqu'Amazon a confirmé une saison 3 pour les Anneaux de Pouvoir.

Une déception pour le prochain jeu Seigneur des Anneaux

Malgré le flop de La Guerre des Rohirrim, il y a donc des bonnes nouvelles pour le Seigneur des Anneaux, mais une nouvelle annonce vient un peu casser cette dynamique. En effet dans un communiqué officiel, Wētā Workshop fait savoir que Tales of the Shire : Un jeu Seigneur des Anneaux est contraint de décaler sa sortie. Encore une petite déception pour le prochain jeu original étant donné que ce n'est pas la première fois. Lors du précédent report, l'équipe avait annoncé un lancement pour le 25 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

« Chers amis Hobbits,

Un bon festin de Hobbits prend du temps, tout comme Les Récits de la Comté (Tales of the Shire) ! Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que tous les Hobbits, sur toutes les plateformes, puissent profiter de la même expérience chaleureuse. [...] Nous voulons que ce jeu soit comme une étreinte réconfortante de la Terre du Milieu, et nous nous assurons que, quel que soit l'endroit où vous jouez, vous vous sentirez comme chez vous dans la Comté » a déclaré le studio de Tales of the Shire : Un jeu Seigneur des Anneaux.

Une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Tales of the Shire : Un jeu Seigneur des Anneaux qui reprend les mécaniques des simulations de vie comme la pêche, la cuisine etc. Néanmoins, il y a déjà une date de sortie en espérant que ce soit l'ultime report pour les plus impatients, comme notre cher Camille qui a été emballé en sortant de sa preview. Le studio vous donne ainsi rendez-vous le 29 juillet 2025 pour explorer la Comté de ce nouveau jeu Seigneur des Anneaux, en prenant votre temps, dans Tales of the Shire : A The Lords of the Rings Game sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Source : compte X Tales of the Shire.