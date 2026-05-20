Il y a parfois des annonces qui donnent le sourire, et celle-ci en est une. L'un des studios les plus appréciés du moment pour son travail sur deux excellents RPG pointilleux et ultra-détaillés, vient d'annoncer un nouveau jeu Seigneur des Anneaux. Connaissant le pedigree du studio, ça vend déjà du rêve aux fans et certain n'hésitent d'ailleurs pas à dire que The Elder Scrolls 6 va avoir du souci à se faire.

Une annonce surprise qui rend déjà fous tous els fans du Seigneur des Anneaux

Il y a eu un très grand nombre de RPG ces dernières années, mais l'un d'eux a fait couler beaucoup d'encre : Kingdom Come Deliverance 2. Grâce à son gameplay pointilleux et son ambiance ultra-immersive qui nous plonge en pleine ère médiévale, le jeu a rencontré un succès fulgurant. Si le studio Warhorse n'est clairement pas près de lâcher sa licence phare, puisqu'il est déjà en train de travailler sur un nouvel épisode, il vient d'annoncer qu'il est également en train de travailler sur un jeu autrement plus ambitieux : un RPG en monde ouvert dans l'univers du Seigneur des Anneaux comme le suggéraient déjà les rumeurs. Inutile de dire que les fans sont d'ores et déjà en ébullition et pense même qu'il pourrait bien tenir tête au très attendu The Elder Scrolls 6.

Enfin le grand RPG que tout le monde attendait ?

Oui, vous pourrez bientôt voyager dans la Terre du Milieu comme si vous y étiez et connaissant le studio, on peut s'attendre à une grande fidélité et un gameplay aux petits oignons. Bon, on espère tout de même qu'il sera un poil moins poussif que celui de Kingdom Come Deliverance, mais sur le papier, ça donne sacrément envie. L'annonce tombe qui plus est à point nommé alors que le prochain film de la licence arrive à grands pas et qu'Amazon a annulé son propre jeu Seigneur des Anneaux. Les fans réclament un grand RPG depuis des années, et ils vont enfin avoir ce qu'ils attendaient. Pour l'heure, le studio n'a pas donné d'autres informations. On ne sait pas où en est le développement, ni ce que le jeu racontera réellement. Ça ne nous empêche pas de déjà nous imaginer visiter Minas Tirith, la Moria ou encore les terres noires du Mordor.