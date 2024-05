Pour rappel, Embracer Freemode deviendra bientôt Middle-Earth Enterprises & Friends. Lee Guinchard, le PDG de ce qui deviendra le studio notamment en charge du développement de jeux Seigneur des Anneaux, entretient beaucoup d'espoir à ce sujet. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de son interview auprès de Gamesbeat. Mais certains mots-clés utilisés quant à l'avenir des adaptations vidéoludiques de l'univers de Tolkien laissent interrogateurs.

Le retour des bons jeux Seigneur des Anneaux ?

En avril, Embracer Group annonçait sa scission en trois entreprises indépendantes : Asmodee Group, Coffe Stain and Friends et Middle-Earth Enterprises and Friends. Ce a priori afin d'améliorer le processus de développement. La troisième entreprise, dirigée par Lee Guinchard, aura, comme son nom ne l'indique pas, à sa disposition des licences fortes telles que Tomb Raider, et aussi plus logiquement le Seigneur des Anneaux.

Le PDG de l'entreprise semble ainsi enthousiaste s'agissant de l'avenir des adaptations vidéoludiques du Seigneur des Anneaux. Il compare la franchise aux Marvel Cinematic Universe, en tirant des parallèles quant aux différentes expériences qu'un lore si vaste permet de créer. « Année après année, on peut ajouter et tester de nouvelles idées avec des choses comme Call of Duty. Mais ce n'est pas une histoire, ni une trame narrative. On peut garder les idées qui fonctionnent ».

Lee Guinchard indique par ailleurs que son entreprise travaille sur une technologie expérimentale basée sur l'intelligence artificielle. Il est notamment question d'un outil permettant de vieillir des personnages. Durant l'interview, des questions lui ont été posées s'agissant du cuisant échec qu'a été Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Selon son PDG, Middle-Earth Enterprises & Friends entend apprendre des erreurs du passé pour créer de meilleures expériences à l'avenir. Que cela soit le cas pour des jeux tirés de l'univers de Tolkien annuels, et potentiellement à l'aide de l'IA, reste toutefois à déterminer.