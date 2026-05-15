Le Seigneur des Anneaux galère vraiment à faire son retour sur la scène du jeu vidéo. Après la déception, Amazon vous encourage à passer à autre chose.

Avec une franchise aussi épique et un univers aussi dense que celui du Seigneur des Anneaux, les studios de jeux vidéo ne se sont pas privés pour produire leurs propres incursions dans le monde né de l'esprit de Tolkien. Toutefois, les productions se sont raréfiés ces dernières années sur la scène du gaming. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir vu des projets se monter en coulisses. Un jeu colossal devait d'ailleurs voir le jour du côté d'Amazon, mais il est temps de tourner la page.

Après le MMO Seigneur des Anneaux, autre chose se prépare

Plus de 20 ans après le succès monumental des films Le Seigneur des Anneaux au cinéma, nous aurions pu avoir le jeu le plus ambitieux de la franchise. Bien que The Lord of the Rings Online soit toujours sur les rails depuis 2007, Amazon Games avait annoncé il y a déjà quelques années un partenariat plus que prometteur avec Middle Earth Enterprises, l'une des filiales d'Embracer.

Amazon Games voulait produire le nouveau MMO de référence dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Le studio avait même transféré une part de ses équipes sur le projet après la sortie de New World Aeternum. Tout semblait en tout cas bien parti pour nourrir les ambitions du géant nord-américain. Sauf qu'à présent, tout s'effrondre, y compris les espoirs des fans.

Vous n'avez probablement pas échappé à l'annonce de licenciements massifs chez Amazon Games en octobre 2025. Des fuites murmuraient alors que cela avait été le coup de grâce pour le MMO Seigneur des Anneaux. Sans grande annonce du studio — contrairement au moment de dévoiler le projet —, les mentions de ce jeu ont été progressivement retirées de son site officiel. Mais un autre chose serait en préparation.

© Amazon

Amazon veut toujours régner sur la Terre du Milieu

Responsable de la partie “business” chez Amazon Games, Jeff Grattis a pu s'entretenir avec nos confrères d'Eurogamer. D'un « passez à autre chose », il confirme bien l'annulation du MMO Seigneur des Anneaux. Dans le même temps, il révèle que le studio n'a pas enterré ses ambitions dans l'univers de Tolkien :

Notre équipe créative continue de réfléchir à une nouvelle expérience de jeu passionnante, une qui rendrait justice à l'univers de Tolkien. Nous travaillons en étroite collaboration avec Middle-Earth et sommes toujours très motivés par cette licence. Jeff Gratis, pour Eurogamer.

Le partenariat avec Middle-Earth est donc toujours d'actualité pour un jeu Seigneur des Anneaux qui serait, on le comprend à demi-mot, plus pertinent pour les fans et par rapport à l'univers que ne l'était le MMO. Pour l'heure, ce nouveau projet est encore un mystère. De même, on peut se questionner sur les effectifs mobilisés à la suite du remaniement et des licenciements. Il faudra attendre pour voir si quelque chose verra bien le jour compte tenu des bouleversements en coulisses.