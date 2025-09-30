Les fans du Seigneur des Anneaux vont pouvoir sabrer le champagne puisqu’un énorme jeu vient de fuiter, et il s’inspire d’un autre énorme succès récent : Hogwarts Legacy. Que du bon en perspective.

Bonne nouvelle pour les fans de Tolkien. Un tout nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux est en cours de développement. Le projet, encore secret, avance depuis plusieurs mois déjà et pourrait bien marquer un tournant pour la licence en jeu vidéo.

Un financement colossal pour le Seigneur des Anneaux

Selon plusieurs sources, le titre devrait recevoir un financement de taille. L’Abu Dhabi Investment Office s’apprête en effet à injecter près de 100 millions de dollars dans le projet. L’accord n’est pas encore signé, mais il pourrait être officialisé dans les prochains jours. Jusque-là, le développement reposait uniquement sur des fonds internes. Avec ce soutien, le studio aux commandes disposerait d’une base solide pour viser très haut.

Pour l’instant, les détails restent rares. On sait toutefois que le jeu Seigneur des Anneaux sera une aventure en vue à la troisième personne. L’objectif affiché serait de proposer une expérience capable de rivaliser avec Hogwarts Legacy. Autrement dit, un grand voyage dans un univers culte, riche et immersif, taillé pour séduire aussi bien les fans de Tolkien que les amateurs de mondes ouverts.

Embracer et ses partenaires en première ligne

Derrière le projet, on retrouve le groupe Embracer, propriétaire des droits vidéoludiques du Seigneur des Anneaux depuis 2022. Mais il n’est pas seul. Plusieurs partenaires participent au développement, dont un studio appelé Revenge. Les autres restent encore mystérieux. Interrogés par insider-gaming, ni Embracer ni les studios impliqués n’ont souhaité confirmer l’information, se contentant d’évoquer des « rumeurs et spéculations ».

Le retour de La Terre du Milieu sur nos écrans n’est pas anodin. La franchise vidéoludique a connu des hauts et des bas. On se souvient du succès critique de L’Ombre du Mordor et de sa suite, mais aussi de l’échec cuisant de Gollum l’an dernier. Autant dire que ce nouveau projet Seigneur des Anneaux sera attendu au tournant. Les fans espèrent un jeu fidèle, ambitieux et débarrassé des écueils récents.

Rien qu’à l’évocation d’un grand RPG inspiré de Tolkien, l’imagination s’emballe. Certains joueurs rêvent d’un monde ouvert à explorer, sans microtransactions envahissantes ni mécaniques de service. D’autres, plus prudents, attendent de voir si la promesse sera tenue. Car dans l’industrie actuelle, les annonces spectaculaires sont nombreuses, mais toutes ne tiennent pas leurs promesses.

