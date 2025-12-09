Après le leak de l'annulation du MMO Seigneur des Anneaux en raison d'une énorme vague de licenciements au sein de la branche gaming d'Amazon, c'est encore suite à des licenciements qu'une adaptation vidéoludique de l'univers légendaire de J.R.R. Tolkien fait parler d'elle. Et une fois encore, c'est pour en apprendre l'annulation, alors que les développeurs travaillant dessus préparait une expérience pour le moins unique pour la licence.

Un nouveau jeu Seigneur des Anneaux unique pour dans les ténèbres les licencier

Les projets autour du Seigneur des Anneaux vont et viennent visiblement au gré des licenciements. Il y a quelques jours, nous apprenions qu'un gros studio faisait encore les frais d'une vague de licenciement : Eidos Montréal, dont la maison-mère, , le tristement célèbre Embracer Group, détient les droits d'adaptation vidéoludique de l'univers de Tolkien. Déjà affecté par plusieurs départs ces dernières années, le talentueux studio voyait ainsi une fois encore une trentaine d'employés prendre la porte, alors que l'équipe travaille sur de nombreux projets, dont a priori un nouveau jeu en développement depuis 2019 par les mêmes développeurs que Shadow of the Tomb Raider.

Dans un récent podcast d'Insider Gaming, Tom Henderson a ainsi dévoilé des informations supplémentaires des coulisses d'Eidos Montréal suite à cette nouvelle vague de licenciements. On y apprend notamment que le studio travaillait sur un nouveau jeu Seigneur des Anneaux assez unique en son genre. Il était en effet question cette fois d'un mélange entre jeu de cartes et jeu narratif dans le style des productions de Telltale.

On peut donc voir quelque part dans ce jeu Seigneur des Anneaux imaginé par Eidos Montréal une sorte de parallèle avec Dispatch, souhaitant mélanger jeu narratif et un autre genre dans un cocktail sortant de l'ordinaire. Malheureusement, une telle proposition ne verra jamais la lumière du jour, puisqu'il a fait l'objet d'une annulation alors qu'il n'était de toute façon pas très avancé. Pour rappel, un jeu Seigneur des Anneaux visant à se placer en rival de Hogwarts Legacy serait a priori de son côté encore en développement, avec un financement colossal.

Source : Insider Gaming