Après avoir fuité il y a plusieurs semaines, les choses semblent aujourd’hui se préciser pour le futur jeu Le Seigneur des Anneaux, qui viendrait de passer une étape très importante.

On ne va pas se mentir, quand on est fan du Seigneur des Anneaux, il n’est sans doute pas facile d’être emballé par toutes les adaptations qui ont pu sortir au fil des années. Car si la franchise de J. R. R. Tolkien a effectivement eu droit à de belles expériences, comme les deux opus de La Terre du Milieu chez Monolith Productions par exemple, elle a aussi eu droit à des titres d’une catastrophe sans nom, à l’instar de l’effroyable jeu Gollum sorti chez Daedalic Entertainment en 2023. Toutefois, une chose est sûre : la prochaine adaptation pourrait complètement changer la donne.

Les choses se précisent pour le futur jeu Le Seigneur des Anneaux

En effet, nous vous en parlions déjà il y a plusieurs semaines, il se murmure depuis quelques temps qu’un nouveau projet au couleur du Seigneur des Anneaux serait actuellement en développement, bien que les informations à son sujet soient encore relativement chétives. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agirait d’un jeu d’aventure à la troisième personne qui aurait pour objectif d’offrir une expérience susceptible de rivaliser avec Hogwarts Legacy, ce qui témoigne déjà de l’ambition du projet par rapport à un titre comme Gollum.

Cette ambition, on la retrouve d’ailleurs également dans la taille du budget évoqué pour la création du jeu, puisqu’il serait alors au moins question d’un investissement à hauteur de près de 100 millions de dollars de la part de l’Abu Dhabi Investiment Office (ADIO). Et c’est là qu’arrive l’information intéressante du jour. Après avoir révélé tous ces détails dans un rapport exclusif il y a maintenant plusieurs semaines, Insider Gaming nous apprend aujourd’hui que le deal entre l’ADIO et les créateurs du jeu aurait enfin été signé.

« On ne sait pas encore si une annonce publique sera faite, ni quand elle le sera » précise toutefois le média. Car à ce stade, aucune annonce officielle n’a encore été faite au sujet de la production d’une nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux, dont les droits sont détenus par Embracer Group depuis 2022. Ainsi, bien que la réputation d’Insider Gaming ne soit plus à faire depuis longtemps, il convient pour l’instant de garder quelques réserves vis-à-vis de toutes ces informations. Mais au vu des ambitions présentées, on va assurément suivre cela de près.

Source : Insider Gaming