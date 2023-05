Après quasiment 10 ans d'absence, le monde de la Terre du Milieu revient en force. L'univers créé par J. R. R. Tolkien s'arrache et, surprise, un nouveau jeu Seigneur des Anneaux énorme est en développement dans les locaux d'Amazon Games Orange County. Les créateurs du MMO à succès New World. Un projet ambitieux qui respectera le matériau d'origine ? Peut-être, peut-être pas.

Le jeu Seigneur des Anneaux d'Amazon Games va prendre des libertés

Chaque fois que l'on parle d'une adaptation, il y a systématiquement cette question de la fidélité qui revient. Surtout pour le Seigneur des Anneaux. Car si les longs-métrages The Lord of the Rings ont été acclamés, c'est moins le cas de la trilogie Le Hobbit et de la série Les Anneaux de Pouvoir. Une partie du public a notamment rejeté en bloc le traitement de Galadriel dans le show Prime Video. Mais ces changements apportés par rapport à l'œuvre de Tolkien, il va falloir vous y faire.

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, déclare que le prochain jeu The Lords of the Rings prendra des libertés si besoin. Et tant pis si un environnement ou autre ne correspond à la description des livres ou à l'idée que les lecteurs s'en font.

Au sein de notre équipe, nous avons des fans inconditionnels du Seigneur des Anneaux. Et ils disent déjà « nous ne pouvons pas faire cela car Middle-earth Enterprises ne nous y autorisera pas, et nous ne pourrons pas modifier l'histoire, introduire de nouveaux personnages ou réécrire les livres ». Or, pour moi, il est très important que ce soit d'abord un jeu à part entière, puis dans un second temps, une réflexion des livres. Donc même si on doit rester fidèle, je rappelle toujours à l'équipe qu'il n'est pas nécessaire que chaque personne aille vérifier si tel ou tel détail correspond à 100%. Prenons par exemple la façon dont Tolkien décrit le monde, peut-être qu'un environnement sera un peu différent parce que nous n'arrivons au même résultat ou parce que l'équipe à sa propre idée sur un paysage, qui peut différer de l'idée que les gens s'en font. Via Gamesradar.

Un monde immense à l'image de la franchise

L'autre surprise de ce nouveau jeu Lords of the Rings, c'est l'implication d'Amazon Games. Car en 2021, la firme a annulé un MMORPG Seigneur des Anneaux. Hors là, ce sera aussi un MMORPG dans lequel les joueurs pourront « retrouver les histoires iconiques du Hobbit et de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux ». Un projet qui espère pouvoir reproduire le succès de New World ou Lost Ark.

Nous nous engageons à proposer à nos joueurs des jeux de grande qualité, que ce soit avec des franchises originales ou au travers de licences adorées de tous, comme ici avec Le Seigneur des Anneaux. Nos équipes aspiraient depuis longtemps à offrir aux joueurs quelque chose de neuf dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Nous sommes heureux et fiers de la confiance que nous porte Middle-Earth Entreprises. Nous sommes également ravis de prolonger notre collaboration avec Embracer Group, quelques mois après avoir déjà conclu ensemble un accord sur la licence Tomb Raider. Christoph Hartmann, vice-président Amazon Games, via communiqué de presse.

Pour la date de sortie, il est encore beaucoup trop tôt. Le communiqué de presse indiquant que ce jeu Seigneur des Anneaux inédit est dans « ses premières phases de production ». Rendez-vous dans quelques années...