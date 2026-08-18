Lancé par surprise le 11 août, le remaster du Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord réjouit également l’un de ses créateurs de l’époque qui prend ainsi sa revanche sur Skyrim.

Sorti la semaine dernière sous forme de shadow-drop, le remaster du Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord a définitivement pris tout le monde de court. En effet, alors que les fans de la franchise attendent avec impatience de découvrir les premières informations sur le gros RPG en développement chez Warhorse Studios, Aspyr, de son côté, leur a fait un beau cadeau en ramenant ce jeu disparu des radars depuis déjà 15 ans. Un jeu qui, grâce à cela, bénéficie alors d’une seconde chance après avoir été éclipsé par The Elder Scrolls 5: Skyrim à son lancement.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord prend sa revanche sur Skyrim

C’est en tout cas de cette manière que Christian Allen, directeur du design sur le titre à l’époque, a accueilli l’arrivée du remaster du Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord dans un message publié sur X. « Wow, c’est génial. Il y a 15 ans, j’avais férocement plaidé pour qu’on ne le sorte pas en même temps que Skyrim, car il n’aurait alors pas la chance de s’imposer à sa juste valeur. On n’a pas tenu compte de mon avis », déplore-t-il. « Je suis content de voir qu’il bénéficie enfin d’une sortie en bonne et due forme ».

Et pour cause : sorti en novembre 2011, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord s’est en effet retrouvé dans le giron du mastodonte de Bethesda, paru le 11 novembre la même année. Forcément, on connaît alors la suite de l’histoire : tandis que Skyrim a rencontré un succès phénoménal auprès de tous les amateurs de RPG, le titre de Snowblind Studios, sur lequel a travaillé Allen à l’époque, a malheureusement très peu marqué les esprits. Même en s’inscrivant dans une franchise aussi populaire que Le Seigneur des Anneaux.

Un retour déjà salué par les fans

Bien sûr, le fait que le jeu ait fait l’objet de retours mitigés n’a sans doute pas aidé les affaires de Snowblind, même si l’expérience offerte par Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord semble loin d’être mauvaise. En tout cas pour quiconque aime l’univers de J. R. R. Tolkien. Et il suffit de jeter un œil aux premiers retours laissées par les joueurs vis-à-vis de ce remaster sur Steam pour s’en rendre compte. Car avec 85% d’évaluations « très positives » pour 1 141 avis laissés à l’heure où sont écrites ces lignes, la démarche d’Aspyr semble déjà porter ses fruits.

Et cela tombe bien, car comme précisé par le studio pour l’occasion : ce n’est que le début. D’autres jeux de la franchise suivront après Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord, qui propose pour l’heure aux joueurs de se relancer dans cet action-RPG aux mécaniques hack and slash avec quelques modernisations pour l’occasion. Visuels en 4K et 60 FPS, interface utilisateur retravaillée, nouvelles fonctionnalités comme la sauvegarde automatique… Il y a de quoi faire. Et le tout au tarif de 19.99€, avec une réduction de 2€ jusqu’au 25 août prochain.

Source : Christian Allen