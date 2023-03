« Mon précieeeuxxx ! ». Prêts à embarquer dans une nouvelle aventure basée sur l'œuvre de J.R.R Tolkien ? Le Seigneur des Anneaux Gollum arrive très, très vite.

Parallèlement à la publication des previews, The Lords of the Rings Gollum donne une mise à jour sur sa sortie. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une disponibilité en fin d'année, le jeu de Daedalic Entertainment nous surprend. Cette adaptation sortira le 25 mai 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch n'a cependant pas de date, ni même de fenêtre précise, juste un « plus tard dans l'année ».

Dans Le Seigneur des Anneaux Gollum, les développeurs s'écartent des récits traditionnels pour se focaliser sur l'ancien hobbit Sméagol. Un habitant du Comté qui est passé du côté obscur de la force, à cause des effets négatifs de l'anneau de pouvoir. Un titre qui traitera de la double-personnalité de cet antagoniste, et des événements vécus « de son esclavage sous la Tour sombre à son séjour chez les Elfes de la Forêt noire ».

Outre la furtivité dont il faudra faire preuve pour ne pas tomber aux mains des adversaires, Le Seigneur des Anneaux Gollum sera centré sur les choix. Est-ce que c'est Sméagol qui dictera l'aventure ou la créature ? Ce sera à la discrétion de tous les joueurs.

Crédits : Daedalic Entertainment.

Une adaptation respectueuse ?

Si Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été repoussé, c'est pour offrir la meilleure expérience possible, dixit le studio de développement. Et aussi, au passage, être sûr que le jeu respecte Tolkien et les attentes des fans dans le domaine.

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre soutien jusqu'à maintenant. Au cours des dernières années, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir une histoire remarquable dans un monde à couper le souffle, rempli de magie et d'émerveillement. Nous nous employons à répondre aux attentes de la communauté et à faire la lumière sur l'histoire inédite de Gollum d'une façon qui honore la vision de J.R.R. Tolkien.

Ce nouveau titre The Lords of the Rings sera le premier d'une longue série. En plus des films inédits, Embracer Group, qui détient les droits de la franchise, a annoncé la sortie de 5 jeux d'ici 2024. Si le calendrier n'accuse d'aucun retard, ils seront disponibles avant mars 2024. Il va falloir carburer ! À quoi ça va ressembler ? Il y a déjà Gollum qui est chemin, mais aussi le soft Seigneur des Anneaux : Return to Moria. Un jeu de survive/exploration qui se déroule dans ce lieu mythique de la saga. Et les trois autres ? Pas d'informations à ce stade, mais peut-être que nous en aurons à l'E3 2023.