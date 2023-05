Au cas où cela aurait pu vous échapper, le jeu Seigneur des Anneaux Gollum est un véritable échec. Et c'est avec une certaine tristesse que nous avons attribué au jeu la note de 4/10 sur Gameblog. Peu reluisant visuellement et finalement assez ennuyeux, le jeu d'aventure est tout de même un beau gâchis. Pour autant le studio Daedalic serait visiblement en train de développer un second jeu sur la franchise... De quoi s'attendre au pire ?

Un autre jeu Seigneur des Anneaux après Gollum ?

C'est une nouvelle que l'on attendait pas. Le média Gameswirtschaft qui se concentre sur l'actualité de industrie allemande de jeu vidéo vient de remarquer que dans la base de données des projets de jeux vidéo bénéficiant d'une subvention du gouvernement allemand se trouve un second titre Seigneur des Anneaux par Daedalic. Celui-ci porte le nom de code de "It's Magic". Il y a même un début de synopsis ce qui a de quoi soulever de nombreuses questions. Voyez plutôt ce que l'on peut apprendre :

Le jeu transposera le joueur dans un monde luxuriant rempli de créatures mythiques et magiques. Il raconte une histoire du point de vue d'un personnage qui n'a jamais été racontée auparavant. Le joueur découvre des régions complètement nouvelles et influence les événements du monde dans le cadre de son rôle et de ses capacités. A sa manière, il tente d'influer sur le cours des choses et de changer le destin du monde. Ce projet s'adresse aux passionnés de l'histoire fantastique et des genres d'action-aventure en 3D du monde entier.

La sortie est prévue pour août 2024, avec une subvention de 2,03 millions d'euros de la part du gouvernement allemand. Evidemment reste à voir si le tout ne sera pas annulé au regard des retours sur Gollum. Mais étant donné que de l'argent de l'Allemagne est en jeu... Le projet pourrait aller jusqu'au bout.

Quel est ce mystérieux jeu ?

Que pourrait bien être cet étrange jeu ? Sachant que la magie n'existe pas réellement dans l'univers de Tolkien on a de sérieux doute. Pourrait t-il s'agir d'un jeu sur Tom Bombadil ou bien pourquoi pas Radagast le Brun ? Deux personnages qui pourraient correspondre à la définition et qui sont très mystérieux même pour les très grands spécialistes de Tolkien.

Sachant tout cela, quelle sont vos espérances pour un jeu vidéo de ce type, en partant du postulat qu'il s'agisse cette fois d'un jeu de bonne facture ?