Le studio derrière le prochain gros RPG Seigneur des Anneaux a annoncé un arrêt brutal de son développement en raison d'une faille critique aux conséquences potentiellement très lourdes.

La semaine dernière, Warhorse Studios, qui en plus d'un nouveau jeu Kingdom Come Deliverance travaille pour rappel sur un RPG Seigneur des Anneaux qui risque de faire beaucoup de bruit, a annoncé avoir été victime d'une virulente cyberattaque, et que ses équipes de sécurité enquêtaient sur les répercussions de celle-ci. Avec un peu de recul, il semblerait malheureusement que ce hack d'envergure aurait fait plus de dégâts qu'escompté, puisque cela a motivé un arrêt d'urgence du développement de l'adaptation très intrigante de l'univers de J.R.R. Tolkien.

Pourquoi Warhorse a brutalement interrompu le développement de son RPG Seigneur des Anneaux ?

Après l'annonce initiale de la cyberattaque en son sein, Warhorse a mis à jour le communiqué publié sur son site officiel pour apporter de plus amples précisions à ce propos. On apprend ainsi que le studio qui travaillait notamment sur un tout nouveau RPG Seigneur des Anneaux a bien fait les frais d'un « accès non autorisé à ses systèmes, affectant les accès à certains de nos services et systèmes internes ». Cela signifie donc que certains employés semblent ne plus être en mesure d'accéder eux-mêmes à leurs outils de travail, affectant donc directement le développement des projets en cours au sein du studio tchèque.

Si Warhorse adopte un ton plutôt posé dans son communiqué en indiquant que « l'enquête se poursuit quant aux conséquences de l'incident », il semblerait que la cyberattaque a fait beaucoup de dégâts, affectant directement le développement de leur RPG Seigneur des Anneaux et du prochain jeu Kingdom Come Deliverance. RedbullCola chez ResetEra a notamment rapporté qu'un membre du studio lui aurait révélé que l'entreprise ferait les frais d'un « ransomware » ayant complètement bloqué tous les systèmes de Warhorse.

Si tel est vraiment le cas, cela pourrait signifier que le studio pourrait ne pas être en mesure de reprendre le développement de ses projets Seigneur des Anneaux et Kingdom Come Deliverance tant qu'il n'aura pas répondu aux exigences des hackers. Cette révélation de l'utilisateur ResetEra relève toutefois, faute d'un rapport officiel, de rumeur. Il convient donc d'attendre des nouvelles de Warhorse pour en avoir le cœur net.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Quelles conséquences pour le studio et ses projets ?

Même s'il convient d'attendre une confirmation que Warhorse est sous le joug d'un ransomware ou non, il est indéniable qu'une cyberattaque de cette ampleur a fait des dégâts au sein du studio, affectant non seulement ses projets Seigneur des Anneaux et Kingdom Come Deliverance, mais aussi très probablement ses employés, voire ses clients.

Puisque les instigateurs de la cyberattaque ont eu accès aux systèmes de Warhorse, ils ont en effet pu récupérer une quantité certaine de données en lien tant avec les jeux Seigneur des Anneaux et Kingdom Come Deliverance, mais aussi des données personnelles d'employés de l'entreprise, ou encore de joueurs membres du programme de fidélité du studio.

Une fois encore, il faudra attendre un nouveau communiqué officiel pour connaître plus exactement l'ampleur des dégâts de la cyberattaque. Pour l'heure, Warhorse a indiqué « ne pas tenir d'interview ni ne fournir de commentaires supplémentaires à cette heure » et reviendra avec de plus amples informations en temps voulu.

Sources : Warhorse Studios ; ResetEra