Malgré le succès immense de la saga, que ce soit en livres, en films ou en série, Le Seigneur des Anneaux peine encore à trouver sa place dans le jeu vidéo. Et une très mauvaise nouvelle aurait fuité concernant l’un des prochains grands jeux de la licence.

C’est un coup dur pour les fans de Tolkien. Amazon a annulé une nouvelle fois son jeu en ligne Le Seigneur des Anneaux, alors qu’il était encore en développement. L’information vient d’une ancienne employée du studio, licenciée dans la vague de suppressions de postes qui touche actuellement Amazon Games.

Un projet Seigneur des Anneaux emporté par les licenciements

C’est Ashleigh Amrine, ingénieure senior chez Amazon Games, qui a confirmé la nouvelle sur LinkedIn. Dans son message, elle explique avoir été remerciée en même temps que plusieurs collègues travaillant sur New World et sur le futur MMO Le Seigneur des Anneaux.

Elle ajoute d’ailleurs avec émotion :

« Vous l’auriez adoré. »

Ce départ s’inscrit dans un plan de licenciement massif, qui toucherait plus de 14 000 employés à travers l’entreprise. Un nouveau coup dur pour la division jeux vidéo d’Amazon, déjà en pleine restructuration. Cette annulation Seigneur des Anneaux n’arrive pas par hasard. L’entreprise a récemment annoncé vouloir se détourner du marché des MMO, jugé trop coûteux et risqué. New World, son titre phare sorti en 2021, ne recevra plus de mises à jour après la dernière extension Nighthaven. Les serveurs resteront actifs jusqu’en 2026, mais Amazon a déjà indiqué qu’il préviendrait les joueurs six mois avant une éventuelle fermeture définitive. Ce changement de cap illustre une stratégie plus prudente : privilégier des jeux plus courts et plus rentables plutôt que de longs projets multijoueurs.

Deuxième tentative, deuxième échec

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon s’attaque à l’univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. En 2019, la société avait déjà lancé un premier MMO Le Seigneur des Anneaux en partenariat avec le studio chinois Leyou.

Mais en 2021, le projet avait été stoppé net à cause d’un désaccord juridique après le rachat de Leyou par Tencent.

Deux ans plus tard, Amazon avait retenté l’aventure avec Embracer Group, qui détient désormais les droits vidéoludiques du Seigneur des Anneaux. L’idée était ambitieuse, créer un monde ouvert persistant, couvrant les événements du Hobbit jusqu’à la trilogie originale. Mais malgré l’annonce officielle, le jeu n’avait jamais vraiment montré le bout de son nez. Aucune image, aucune bande-annonce. Et aujourd’hui, il rejoint la longue liste des projets abandonnés.

