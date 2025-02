Sega s'apprête à faire revivre une de ses licences les plus cultes. Les fans de l'époque devraient apprécier l'annonce faite à l'occasion du premier State of Play de 2025.

En ce moment, les licences historiques ont la cote ! Des titres emblématiques mais longtemps oubliés font leur grand retour un à un. Après Ninja Gaiden, on l'a encore vu hier soir, au State of Play, avec Onimusha, par exemple. Mais Temco et Capcom ne sont pas les seuls éditeurs à puiser dans le catalogue des classiques. Sega aussi a regardé ce qu'il avait dans ses cartons et a trouvé ce qu'il allait raviver.

Sega va vous rappeler des souvenirs

Après une première évocation aux Games Awards 2023, Sega a choisi le premier State of Play de 2025 pour dévoiler le trailer d'annonce du prochain opus d'une saga légendaire, à savoir Shinobi. Sous-titre “Art of Vengeance”, cette nouvelle itération remettra Joe Musashi sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure.

Et cocorico ! Sega fait confiance aux Français de Lizardcube pour mener ce projet à bien. Ben Fiquet, le directeur créatif du studio, évoque leurs « inspirations [qui] vont des bandes dessinées françaises aux animés japonais ». Ainsi, la DA de Shinobi Art of Vengeance puisera dans des univers riches tout en conservant une pâte traditionnelle 2D qui va si bien avec la licence.

L'héritage ne s'arrêtera pas là. Fiquet précise en plus que ce nouvel opus tiendra surtout deux opus sortis à l'époque sur SEGA Geneis : The Revenge of Shinobi et Shinobi 3. Le but est de moderniser la formule tout en gardant l'ADN de la franchise. Ainsi, Art of Vengeance y fera de nombreux clins d'œil, notamment en termes de combos ou encore de bosses.

Aussi, comme son titre l'indique, Shinobi Art of Vengeance racontera l'histoire d'une vendetta, celle de Joe Musashi. Un long voyage attend notre héros pour accomplir son but. En chemin, il donnera du poing avec de nombreux ennemis, toujours plus puissants, se fera également des alliés. En plus du projet de film Shinobi, c'est donc une aventure palpitante qu'annonce Sega, à retrouver le 29 août 2025 sur PS4/PS5, Xbox Series X|S et PC.