À l’instar de Konami depuis quelques années, cela fait un bon moment maintenant que SEGA semble préparer son retour en force au sein de l’industrie. Bien sûr, avec des licences comme Sonic, Street of Rage, Yakuza ou encore Shenmue, la compagnie est loin d’être restée dans l’ombre ces dernières années. Mais plus que jamais, celle-ci veut aller encore plus loin. Et après avoir révélé l’annulation de son fameux « Super Game » annoncé il y a bientôt quatre ans, SEGA réitère désormais son intention de faire revivre certains de ses plus grands classiques.

SEGA va bel et bien ramener ses licences cultes

C’est en effet à l’occasion de son dernier bilan financier que l’éditeur a confirmé l’annulation de son mystérieux projet annoncé en fin d’année 2022, et dont l’objectif était de « créer un jeu si révolutionnaire qu’il attire bien plus d’utilisateurs actifs que n’importe quel autre jeu du groupe ». Cette décision s’accompagne alors de la volonté de SEGA de s’éloigner de sa stratégie live-service, qui a visiblement essuyé plusieurs échecs avec des titres comme Sonic Rumble Party, sorti le 5 novembre dernier, ou encore les jeux de la gamme Angry Birds.

À la place, conformément à ce qui avait déjà été annoncé courant 2023, SEGA réitère son intention de « mettre l’accent sur ses licences phares », en ressortant notamment des cartons certains de ses plus grands titres oubliés depuis de longues années, si ce n’est même plusieurs décennies. À l’instar par exemple de Crazy Taxi, qui a totalement disparu des radars depuis 2014, mais aussi de Jet Set Radio, qui pourra pour l’occasion compter sur le retour de ses créateurs originaux. Une nouvelle dont les fans de SEGA n’ont pas manqué de se réjouir.

Pour l’heure, ni l’un ni l’autre de ses projets n’a toutefois bénéficié d’une quelconque mise à jour de la part de SEGA, qui s’est contenté de réaffirmer qu’ils étaient toujours d’actualité et bien en forme. Il ne nous reste donc plus qu’à prendre notre mal en patience en attendant d’en savoir plus, en espérant que l’issue soit aussi positive qu’elle ne l’a été pour le retour de Shinobi l’année dernière. Car avec Shinobi: Art of Vengeance, SEGA a assurément frappé un gros coup. En témoignent la réception du jeu et sa nomination aux Game Awards 2025.

Source : SEGA