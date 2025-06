En décembre dernier, SEGA avait procédé à un delisting massif de nombreux jeux légendaires de son catalogue. L'histoire se répète encore en ce mois de juin 2025, en ciblant cette fois les plateformes mobiles. Ainsi, plusieurs titres cultes du géant japonais sont actuellement récupérables gratuitement sur les appareils Android et iOS, mais il ne faudra pas traîner pour en profiter.

Dernière chance de récupérer gratuitement des jeux SEGA cultes sur mobile

Sans crier gare ni annonce officielle préalable, SEGA a révélé que le support de neuf titres cultissimes de son catalogue de jeux rétro va bientôt arriver à son terme dans leurs itérations mobiles. Cela a pris la forme d'une récente mise à jour, avec un message sans équivoque accompagnant le lancement desdits jeux : « Le support pour ce jeu va bientôt s'arrêter, mais vous pourrez continuer d'y jouer hors-ligne ! ». Cela s'inscrit malheureusement dans une manœuvre du géant japonais qui avait porté nombre de ses plus grands hits sur mobile via le programme SEGA Forever, qui s'est toutefois terminé fin 2023.

Ainsi, si SEGA n'a pas spécifié de date précise pour cette fin de support des neuf jeux ciblés, et donc leur desliting des boutiques mobiles, ceux-ci sont actuellement récupérables gratuitement sur Android et iOS, qui plus est dans une version dépourvue d'achats in-app. Il est donc encore possible de les télécharger sur les smartphones et tablettes compatibles, afin de les garder à vie. Si d'aventure ils vous intéressent, ne tardez donc pas trop pour ajouter ces monuments de SEGA à votre compte. Voici les neuf jeux en question, et les liens vers les magasins d'applications respectifs d'Android et iOS pour les télécharger gratuitement :

Crazy Taxi Classic (iOS/Android)

(iOS/Android) Golden Axe Classics (iOS/Android)

(iOS/Android) Shining Force Classics (iOS/Android)

(iOS/Android) Sonic CD Classic (iOS/Android)

(iOS/Android) Sonic the Hedgehog 4 Ep. II (iOS/Android)

(iOS/Android) Super Monkey Ball: Sakura Edition (iOS/Android)

(iOS/Android) Streets of Rage Classic (iOS/Android)

(iOS/Android) Streets of Rage 2 Classic (iOS/Android)

(iOS/Android) Virtua Tennis Challenge (iOS/Android)

Exemple de message des versions mobiles des jeux SEGA susmentionnés. Crédits : Android Authority

Source : Android Authority