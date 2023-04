Chaque constructeur a toujours eu besoin de sa mascotte. Dès les années 90, Mario a fait la renommée de Nintendo et son règne n'a plus été contesté. Dans la seconde moitié des années 90, Naughty Dog a donné naissance à Crash Bandicoot pour la première PlayStation. Immédiatement reconnaissable, l'animal anthropomorphique est officieusement devenu la mascotte de la console. Mais quid de Sega ? Eh bien le géant du jeu vidéo a été plus rapide à réagir face au plombier moustachu. C'est en effet dès 1991 que son animal anthropomorphique taillé pour les jeux de plateforme a vu le jour. On parle évidemment de Sonic, qui est d'ailleurs au cours d'un nouveau titre depuis une semaine.

Un nouveau jeu gratuit atypique

Si l'on vous parle de Sonic, à quoi pensez-vous ? Il y a de fortes chances pour que des mots tels que vitesse et plateforme aient traversé votre esprit. Eh bien Sega a choisi de prendre les attentes des fans à contrepied avec The Murder of Sonic the Hedgehog. Il s'agit d'un titre totalement gratuit disponible sur Steam depuis le 31 mars. Comme son nom l'indique, le célèbre hérisson bleu est mort... assassiné. Oui, ils ont osé. Et c'est donc à vous de trouver son meurtrier, dans un jeu narratif mêlant enquête et long dialogues, dans un style rappelant les visual novels.

On voit déjà les puristes crier au scandale, mais le fait est que le tout tient la route. Surtout que le titre caresse les connaisseurs dans le sens du poil, en leur proposant « d'interroger [leurs] personnages préférés pour comprendre ce qui est arrivé à Sonic ». Du fan-service bien pensé en somme. De votre côté, vous incarnez un nouveau personnage venant de débuter son service à bord du Mirage Express et chargé d'éclaircir ce mystère, peut-être encore plus sinistre qu'il n'y paraît...

Bande-annonce de lancement de The Murder of Sonic the Hedgehog

Sonic est mort, vive Sonic !

Si l'on vous parle de ce jeu original pour un titre estampillé Sonic, c'est parce qu'il s'agit d'un véritable carton. Initialement, il s'agissait simplement d'un bonbon à se mettre sous la dent. Ce n'était qu'un projet secondaire pensé comme un poisson d'avril : tuer le hérisson bleu. Et pourtant, ce jeu gratuit se veut en réalité très bon, avec un gameplay simple mais prenant et une histoire sympathique à suivre. Preuve en est, les avis sur Steam sont extrêmement positifs, en se basant sur la critique de plus de 11 000 joueurs. En fait, il s'agirait même du 61ème jeu le mieux noté de la plateforme, selon Katie Chrzanowski, social manager chez Sega.

Plus d'un million d'entre vous ont joué à The Murder of Sonic the Hedgehog, et c'est actuellement le 61ème jeu le mieux noté sur Steam de TOUS LES TEMPS. Absolument irréel. Merci vraiment, vraiment beaucoup à tous.

Si vous n'avez pas encore essayé The Murder of Sonic sur Steam, vous pouvez le faire dès maintenant en vous rendant sur cette page. Rappelons que le jeu est disponible gratuitement au téléchargement. En revanche, le titre n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Et si vous préférez vous concentrer sur le dernier gros jeu de la licence, sachez que Sonic Frontiers s'est récemment mis à jour et que ça vaut le détour !