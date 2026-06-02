SEGA se prépare à faire revenir l'une de ses licences mythiques, mais pas exactement comme tous les fans l'attendaient. Ça reste une très belle surprise et une annonce qui va assurément plaire.

Une énorme licence de SEGA serait sur le point de revenir, mais pas exactement comme tout le monde l'attendait initialement. Après Sonic, c'est une autre franchise ultra culte de la marque bleue qui va atterrir au cinéma. Ça fait plus de trente ans qu'elle nous suit, de génération en génération, et elle sera bientôt dans nos salles obscures.

SEGA va faire revenir une autre de ces plus veille licence au cinéma

SEGA a réussi un virage serré au cinéma grâce à sa mascotte, dont les films s'enchaînent toujours avec autant de succès. Et en prime, ces derniers ont des retours franchement positifs de la part des spectateurs, mais aussi des critiques. Ce qui est assez rare pour une adaptation pour être souligné. Et visiblement, cette réussite a donné des idées à certains pour exploiter une autre vieille licence de SEGA, Street of Rage. Cette fois, on n'est pas vraiment dans un registre familial, mais sur quelque chose qui parlera davantage aux adolescents, mais surtout aux adultes qui ont connu la licence de beat'em all il y a des décennies sur borne d'arcade ou sur SEGA.

D'après les informations de Variety, ce seraient d'ailleurs les scénaristes des adaptations de Sonic au cinéma qui seraient chargés de ce nouveau projet, Casey et Josh Miller. Côté réalisateur, c'est Jeymes Samuel qui a été choisi, connu pour son travail sur l'excellent The Harder They Fall ou encore Le Livre de Clarence.

Le film Street of Rage n'a pas encore de date de sortie, pas même de fenêtre, et l'on ne sait encore rien du casting ou de ce qu'il compte raconter. Ce qui est certain, c'est que ça devrait castagner, c'est l'essence même de la franchise. Pour le moment, SEGA s'apprête à sortir son quatrième film Sonic en 2027, et c'est déjà bien suffisant.

Source : Variety