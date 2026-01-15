À l'origine née en 1992 sur Mega Drive, puis disparue dans les abysses après une dernière virée en mer en 2000 sur Dreamcast, une licence forte mais aussi très particulière de SEGA a dernièrement donné d'importantes nouvelles. Tandis que beaucoup appelleraient plutôt de leurs vœux un retour en fanfare de Crazy Taxi ou Jet Set Radio, a priori également dans des cartons quelque part, c'est à la place une franchise littéralement issue des profondeurs qui devrait bientôt refaire surface. Après de nombreux détails en ce sens en mai dernier, voici de nouveaux échos pour un classique du géant japonais.

De nouveaux échos pour une licence issue des profondeurs du temps de la SEGA Mega Drive

Pour rappel, Ed Annunziata, un vétéran de SEGA, avait annoncé en mai dernier qu'il travaillait au sein d'un studio de sa création sur un retour multiple d'un certain Ecco le Dauphin. Une initiative des plus pertinentes, puisqu'il en est en réalité le créateur. Il avait ainsi annoncé travailler sur les remasters du premier jeu et de sa suite, Les Marées du Temps, mais aussi sur un troisième nouveau jeu. Le site officiel de la licence figurait ainsi un compte à rebours nous menant au 25 avril 2026, qui pourrait marquer la date de présentation de ces derniers.

Avant cette échéance, la licence culte de SEGA a toutefois déjà redonné des nouvelles, une fois encore par l'entremise d'Ed Annunziata. Plus précisément via un communiqué de presse publié par A&R Atelier (via PR Newswire), un studio californien comprenant de nombreux vétérans, dont les créateurs originaux d'Ecco le Dauphin. On y apprend ainsi que « plusieurs jeux et produits Ecco sont en développement ». Ed Annunziata, papa du célèbre dauphin, avait ceci à rajouter sur le sujet : « Ecco a toujours été plus qu'un jeu à propos d'un dauphin. C'est un pont entre les mondes ».

Reste à voir quelles formes prendra ce pont entre les mondes, et plus particulièrement les époques pour SEGA. Doit-on s'attendre à plusieurs autres projets en plus des remasters des deux premiers et d'un troisième inédit ? Rendez-vous peut-être le fameux 25 avril 2026 pour le découvrir.

Source : Communiqué de presse A&R Atelier