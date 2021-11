SEGA vient de clarifier son "alliance stratégique" avec Microsoft et préciser que cette dernière n’implique pas des exclusivités Xbox. L’éditeur s’est exprimé deux fois à ce sujet dans le cadre de la diffusion de ses derniers résultats financiers. Dans la présentation de ses résultats tout d’abord, SEGA revient sur ce partenariat.

L’éditeur nippon explique que ce dernier va l’aider à développer des "Super Games." Et que ces derniers font partie de sa stratégie à long terme. SEGA rappelle qu’il collabore avec Microsoft de diverses manières depuis longtemps. Mais que leur alliance autour des "Super Games" est plus technique que commerciale :

Nous avons déjà une relation de travail très proche avec Microsoft. Nous avons sous-traité le développement de certains de leurs titres de grande envergure. Et en tant qu’éditeur tiers, nous leur fournissons toute une variété de titres. Lorsque nous avons annoncé le concept de Super Game, Microsoft a été réceptif à cette vision. Ce qui nous mène à la récente annonce. À propos de cette dernière, précisons que nous ne parlons pas de sortir des jeux sur plates-formes Microsoft exclusivement. Mais plutôt du développement d’un Super Game qui sera proposé au monde entier à l’aide de leur soutien technique.

Le sujet a ensuite été remis sur le tapis lors des questions-réponses avec les analystes et investisseurs. Une question a en effet demandé si cette alliance avec Microsoft allait changer les rapports que SEGA entretient avec les autres gestionnaires de plates-formes comme Sony et Nintendo. L’auteur de la question a également demandé si cette alliance allait mener à un soutien financier de SEGA par Microsoft. À cela, la maison de Sonic a répondu :

Nous allons collaborer avec Microsoft sur le développement des titres que nous appelons "Super Game." Mais nous ne pensons pas que cela va altérer nos relations avec d’autres gestionnaires de plates-formes car nous prévoyons également de sortir ces titres sur d’autres plates-formes. Azure, le service dans le cloud de Microsoft, se répand à travers le monde. Y compris en Afrique, en Amérique du Sud et dans d’autres zones que nous ne parvenons toujours pas à atteindre. Nous espérons donc pouvoir obtenir leur aide à ce niveau également.

En ce qui concerne Azure, nous collaborons déjà sur "PSO2" et nous aimerions continuer de développer cette relation. Nous sommes également en train d’effectuer des vérifications techniques concernant la faisabilité de la concrétisation de la vision que nous souhaitons atteindre via des titres développés à l’avenir. Nous avons d’abord procédé au développement seuls. Mais pour proposer des titres innovants dans le monde entier à l’avenir, nous avons estimé que recevoir le support technique de Microsoft améliorerait la faisabilité de la chose. Et c’est ainsi que nous avons atteint l’alliance que nous avons récemment annoncée.