Les concerts, actuellement, c'est comme qui dirait, "compliqué". Oui, comme le fameux statut amoureux made in Facebook. Du coup, si comme un certain Thomas P., vous arpentez régulièrement les salles de concert et autres bals vintage, alors ceci pourrait éventuellement vous intéresser. Masi attention, ce concert en direct, ne se déroule pas sur place. COVID oblige on imagine...

Fans de Sonic, il est temps de monter le son, je vous le dis ! Comme vous le savez, cet évènement se tient à l’occasion des trente ans de Sonic le Hérisson. SEGA s’associe ainsi à l’artiste électro, DJ et producteur Steve Aoki , pour un concert virtuel exceptionnel qui coïncide avec l’anniversaire de Aoki lui-même. A savoir le 30 novembre. Quel sacré... hasard, n'est-il pas ? Et on nous promet évidemment monts et merveilles. Et surtout la sensation de se sentir comme dans un niveau de la célèbre licence de SEGA.

Dans un univers numérique estampillé Sonic, ce concert unique "transportera l’audience dans un décor iconique semblable à Green Hill Zone, Chemical Plant et plus encore". Sympa. J'ai déjà envie d'y être... Virtuellement donc. Pour les amateurs, sachez que le set durera une heure et proposera des chansons originales de Steve Aoki. Mais également des versions remixées des musiques de Sonic, de la période Mega Drive jusqu’à aujourd’hui. Les mélomanes les plus avertis apprécieront.

Où voir le concert virtuel ?

Eh bien, il suffisait de demander. En effet, le public qui le désirera pourra se connecter au concert virtuel de Sonic sur YouTube ou Twitch le 30 novembre à 21h. Comme écrit plus haut, la session durera une heure. Et les fans seront ravis d'entendre les sons des plus célèbres musiques, qui ont jalonné ces trente dernières années, au fil des sorties des jeux vidéo éponymes.

Ci-dessous, le célèbre DJ Aoki durant un concert mémorable, où Thomas n'a pas pu se rendre, une fois n'est pas coutume.