Beaucoup parlent de l'ère de la PS5 et Xbox Series comme celle des remasters et remake. Au milieu des dizaines de productions originales, de nouveaux sont régulièrement annoncés, il est vrai. Cependant, certains sont l'occasion de ressusciter des licences d'antan, parfois méconnues d'un public plus jeune. Nous l'avons encore vu ces derniers mois avec les remasters de Legacy of Kain ou encore de Croc. Et ce n'est pas fini ! Une licence historique de Sega est officiellement sur le point de faire son retour.

Replongez dans un titre culte de Sega

Ces derniers temps, les jeux Sega ont la cote. Plusieurs licences que nous ne pensions pas revoir un jour ont confirmé un retour en force. Tour à tour, nous avons assisté à l'annonce d'un nouveau Virtua Fighter, puis de Shinobi. En parallèle des officialisations, des rumeurs circulent également sur d'autres titres phare du catalogue de l'éditeur japonais. Or, l'une de ces rumeurs vient, elle aussi, de s'avérer.

Beaucoup espéraient le remake de Crazy Taxi ou Jet Set Radio, c'est finalement Ecco qui refait surface ! Dans un nouvel article, Xbox rend honneur aux œuvres vidéoludiques inspirées de la culture des îles d'Asie et du Pacifique. Visiblement, c'était aussi l'occasion toute trouvée pour s'entretenir avec Ed Annunziata. Cet ancien de Sega qui a fondé son propre studio, Playchemy, se trouve être le père d'Ecco the Dolphin et sa suite, Les Marées du temps (Tides of Time). Or, il a une très belle nouvelle pour les nostalgiques de ces titres emblématiques de la Sega Mega Drive.

Toute l'équipe originale et moi-même allons remasteriser les jeux originaux Ecco the Dolphin et Les Marées du temps. Ensuite, nous créerons un nouveau jeu, le troisième, avec des sensibilités contemporaines en matière de jeu et de GPU. Ed Annunziata, pour Xbox.com.

Pour le moment, pas plus de détail sur ce revival marin. Néanmoins, l'annonce via une interview menée par Xbox pourrait mettre en lumière quelques connivences. Mais n'allons pas trop vite en conjecture. Une seule chose est sûre pour le moment : nous aurons du nouveau d'Ecco au plus tard le 25 avril 2026 ! De fait, le site officiel de la licence affiche un décompte qui nous conduit jusqu'à cette date. Serait-ce le jour retenu pour la sortie des remasters des jeux cultes de Sega ? Ou celui du nouvel opus surprise ? Nous restons à l'affut des prochaines infos !