L’été commence fort chez Secretlab. Du 25 juin au 22 juillet 2025, la marque lance ses Soldes d’Été avec une série de promotions exclusives sur ses produits phares. Si vous envisagiez d’améliorer votre bureau ou de vous offrir une chaise ergonomique haut de gamme, c’est surement moment idéal. Nickel pour ne pas avoir mal au dos.

Des réductions jusqu’à 200 € sur une sélection de produits SecretLab

Cette campagne estivale propose des remises allant jusqu’à 100 € sur les chaises Secretlab les plus emblématiques, comme la TITAN Evo ou les modèles grands luxes comma la NAPA. Mais aussi la bureau Magnus. Parmi les offres les plus alléchantes de ces Soldes d’Été 2025, on retrouve jusqu’à 100 € de réduction sur la célèbre TITAN Evo, la chaise emblématique de Secretlab. Sa version allégée, la TITAN Evo Lite, bénéficie elle aussi d’une remise allant jusqu’à 50 €. Les modèles Classic ne sont pas en reste avec 30 € de réduction, tandis que la luxueuse Classic NAPA, habillée de cuir véritable, affiche une remise exceptionnelle de 200 €. Une belle occasion de s’équiper haut de gamme à prix réduit. Ces remises sont valables dans la limite des stocks disponibles SecretLab , et uniquement sur une sélection précise de produits. Il est donc recommandé de ne pas trop tarder si vous avez un coup de cœur.

Un moment parfait pour s’équiper

En cette période de l’année où l’on pense aux vacances, ou à une rentrée plus productive, ces soldes tombent à pic. Secretlab reste une référence de qualité. Même s’il est vrai que les produits de la marque ont un certain prix. Grâce à cette opération estivale, le constructeur rend ses produits encore plus accessibles. Que vous soyez créateur de contenu, joueur passionné ou simplement adepte du télétravail bien installé, ces promotions peuvent faire la différence. Et puis bon, ne pas avoir mal au dos c'est quand même pas mal, non ?

Source : Secretlab