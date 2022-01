Sea of Thieves prépare une belle année 2022, riche en contenu et améliorations en tout genre. Le studio Rare dévoile sa feuille de route en vidéo et en images.

Sea of Thieves est asurément une belle aventure. Et suite à une jolie année riche en contenu, notamment grâce à l'ajout d'un gros morceau directement tiré de Pirate des Caraïbes, le studio britannique ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. 2022 devrait donc être un enchantement pour les pirates en herbe ou légendaires. La vidéo ci-dessus vous en donne un bon aperçu.

Le premier large contenu de Sea of Thieves arrive bientôt : il s'agit de Shrouded Island qui sera disponible le 17 février et se déroulera sur l’avant-poste maintenant dévasté de Golden Sands. Cette mise à jour sera suivie de très près par la Saison 6. Elle devrait permettre de rendre le monde plus vivant en ajoutant un nouveau mystère, trois aventures supplémentaires et de nouveaux forts à explorer. Ces derniers seront d'ailleurs habités par des fantômes de la marine espagnole (tout droit sortis de la mise à jour Pirates des Caraïbes de 2021).

Une saison de Sea of Thieves : une spécificité

La Saison 7 permettra quant à elle d'ajouter de nouvelles mécaniques de jeu et de progression. La Saison 8 améliorera l'aspect role play et la Saison 9 les interactions sociales entre les joueurs. À chaque nouvelle saison, sa spécificité. Et à chaque fois, trois nouvelles aventures seront disponibles pour faire bouger le scénario du monde de Sea of Thieves.