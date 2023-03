Sea of Thieves est loin d'avoir rendu son dernier souffle et le jeu de pirates nous dévoile le contenu de sa saison 9.

Le moins que l'on puisse dire c'est que depuis le 20 mars 2018, date de sortie de Sea of Thieves, le jeu multijoueur a su innover et grandement s'améliorer avec le temps. Le titre fonctionne évidemment avec un système de season pass et c'est désormais la saison 9 que l'on va pouvoir accueillir.

La saison 9 de Sea of Thieves pose l'ancre

C'est via une longue vidéo de 6 minutes (visible ci-dessous) que l'on peut découvrir l'ensemble des nouveautés à venir pour la saison 9 de Sea of Thieves. Inutile de vous faire trop d'illusions, la majorité du contenu est surtout cosmétique et concerne les quêtes. Il n'y a pas réellement de nouvelles mécaniques de jeu.

Au rang des nouveautés on peut noter un tout nouveau type de coffre, nommé "Chest of Fortune", qui est un objet de collection plus rare et plus difficile à obtenir qui permettra à un joueur de débloquer des cosmétiques exclusifs et des skins pour son navire. Il y a aussi eu une grosse mise à jour des coffres Reaper et Reaper's Bounty qui les rend encore plus difficiles à sécuriser. Pour ce qui est du monde autour de vous, les épaves et les rencontres avec les Krakens et Megalodons seront plus fréquentes, et les mécanismes météorologiques sont beaucoup plus diversifiés. De nouveaux voyages sont également prévus mais aussi de nouvelles quêtes, pour apporter de la variété dans les objectifs.

Une grosse surprise

Enfin, Sea of Thieves s'offre tout de même une grosse surprise pour fêter le cinquième anniversaire, avec l'annonce d’un long métrage documentaire sur le développement du jeu. Vous pouvez retrouver la bande annonce ci-dessous avec une sortie qui est programmée pour le 20 mars prochain.

Les joueurs pourront découvrir la Saison 9 de Sea of Thieves dès le 16 mars sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam et Microsoft Strore.