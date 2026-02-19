Tandis que l’IA générative s’impose de plus en plus dans l’industrie, les créateurs de Sea of Remnants estiment de leur côté que cette dernière n’est pas encore assez performante.

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, l’IA générative fait aujourd’hui incontestablement partie de notre vie. En particulier dans le jeu vidéo, où de plus en plus de studios cèdent à l’appel de cette technologie malgré les vives réticences du public. Dans le lot se trouve alors notamment NetEase qui, à une époque où les créateurs cherchent justement à se défendre de son utilisation, a de son côté préféré démentir avoir interdit à ses équipes d’y recourir. Pour autant, comme nous l’ont confié les créateurs de Sea of Remnants, cela ne rend pas non plus son utilisation indispensable.

Les créateurs de Sea of Remnants nous parlent IA générative

En effet, en marge de notre preview de ce futur concurrent à Sea of Thieves, nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec plusieurs membres de l’équipe de Joker Studio, parmi lesquels se trouvait notamment Kairos, artiste en chef sur le projet. Et ce dernier s’est alors montré très clair : « Nous n’utilisons pas l’IA dans notre processus créatif ni dans le développement à proprement parler puisque nous estimons sincèrement que le contenu généré par IA pour cet aspect du travail n’est pas à la hauteur de nos attentes et de nos normes ».

De fait, tout ce que les joueurs pourront apercevoir dans Sea of Remnants sera entièrement conçu à la main par les équipes, qui investissent « beaucoup d’heures pour s’assurer d’avoir la qualité souhaitée ». Pour autant, conformément à la politique en place chez NetEase, Joker Studio ne ferme définitivement pas la porte à l’adoption de cette technologie. D’ailleurs, Kairos le confirme : toute l’équipe surveille attentivement l’évolution de l’IA, avec l’idée potentielle de s’en servir lorsque celle-ci sera suffisamment efficace à leurs yeux.

© Joker Studio / NetEase

En attendant, les créateurs de Sea of Remnants se contentent toutefois de l’utiliser pour effectuer « certaines vérifications et certains contrôles », ce qui les aide par exemple « à vérifier l’adaptabilité des images sur les différentes plateformes ». D’un point de vue plus personnel, Kairos espère également pouvoir se servir de l’IA pour « découvrir de nouveaux gameplay », estimant que « cela pourrait être un excellent moyen d’explorer l’utilisation de l’IA du côté des joueurs ». D’ici là, Joker Studio s’en tiendra toutefois à la méthode traditionnelle pour Sea of Remnants, donc.