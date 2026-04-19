Si l’on s’intéresse aux jeux les plus populaires de ces dernières années, deux noms peuvent incontestablement ressortir : Kingdom Come Deliverance et Animal Crossing New Horizons. D’ailleurs, sur le papier, tout semble les opposer en dehors du succès phénoménal qu’ils ont rencontré auprès des joueurs. Et pourtant, contre toute attente, ce sont précisément ces deux licences qui ont inspiré la création de Scriptorium Master of Manuscripts, un nouveau jeu indépendant qui a fait son arrivée sur Steam le 16 avril dernier.

Découvrez Scriptorium Master of Manuscripts, un cozy game au concept étonnant

Développé par Yaza Games, ce simulateur médiéval invite les joueurs à créer et partager « les œuvres les plus belles et les plus étranges qui soient », en gérant pour se faire leur atelier de manuscrits qu’ils peuvent alors illustrer à l’aide d’outils intuitifs et d’une vaste collection d’illustrations historiques. Pour le studio, l’objectif de Scriptorium est en effet d’offrir à son public « un espace créatif chaleureux et relaxant, sans stress ni pression », tant à travers son mode Histoire que son mode Bac à sable.

Car si le premier invite les joueurs de Scriptorium à répondre aux commandes de mécènes prestigieux, leur offrant ainsi des directives bien précises à suivre, le second, en revanche, leur permet quant à lui de laisser libre court à leur imagination. « Choisissez parmi des parchemins clairs ou foncés, de multiples formes et tailles, puis faites glisser et déposez les éléments de design directement sur votre toile », expliquent notamment les créateurs de Scriptorium, qui annoncent la présence de plus de 1 000 images à cet effet.

Et quand ils ne sont pas en train d’exprimer leur créativité sur un parchemin ? Les joueurs peuvent alors s’amuser à transformer leur atelier, qui est lui aussi entièrement personnalisable. « Dépensez vos gains pour décorer votre espace avec du mobilier, des éclairages, des tapisseries, des fleurs, des fenêtres, des colonnes et des tapis » peut-on lire sur la fiche Steam de Scriptorium, qui annonce également la présence de plusieurs compagnons tels qu’« un chat ronronnant, un chien fidèle ou même un petit dragon ».

Des inspirations inattendues pour un jeu déjà très apprécié

Tout cela vous rappelle quelque chose ? C’est bien normal ! Comme révélé par Yaza Games sur Reddit, il s’avère que Scriptorium tire son inspiration de Kingdom Come Deliverance, qui a été l’une des « principales sources d’inspiration » du studio lorsqu’il a commencé à travailler sur le projet. Au même titre, d’ailleurs, qu’Animal Crossing: Happy Home Designer, épisode 3DS de la franchise de Nintendo auquel le titre doit certaines de ses mécaniques de gameplay. En sachant qu’il ne s’agit alors que de certaines influences parmi tant d’autres.

Et à en croire les premiers retours de la communauté Steam, cela donne un résultat des plus probants. Affichant 132 avis à l’heure où sont écrites ces lignes, Scriptorium dispose en effet de 98% d’évaluations très positives, qui vantent notamment « un concept original et excellent » capable « d’apaiser vos fins de journées difficiles ». Convaincus ? Dans ce cas, sachez que le titre est disponible au prix de 11.99€ jusqu’au 30 avril, grâce à une offre de lancement offrant 20% de réduction à l’ensemble des joueurs.

Source : Steam