Vous l'espériez toujours pour la fin d'année. C'est non. Scorn ne sortira pas avant l'année 2022. Le retard de ce FPS au design biomécanique plus que proche du style de l'artiste suisse Hans Ruedi Giger a été annoncé et expliqué par Ebb Software à travers un long post sur sa page Kickstarter. Le message ne manque d'ailleurs pas de piquant.

Pour information, oui, le jeu a glissé en 2022 et nous aurons une confirmation officielle du retard le 10 décembre. Il devait être annoncé en octobre, mais des circonstances indépendantes de notre volonté l'ont reporté. S'il s'avère que ce n'est pas le 10 par notre volonté ou celle de quelqu'un d'autre, ne nous en voulez pas trop. Et pour finir, un petit conseil amical : si le manque de communication est si gênant, il suffit de demander un remboursement et d'en finir. C'est juste un jeu. Vous pouvez y jouer quand il sera sorti si vous êtes toujours intéressé.

Carton jaune orangé

Auparavant, le studio serbe aura expliqué ce qu'il a fait depuis octobre 2020, dernière apparition publique du jeu.

Il n'y a pas de grande révélation ici. Nous étions juste en train de développer un jeu et ce n'est rien de plus que cela. Une année n'est pas une si grande période en matière de développement de jeux. Certaines personnes n'aiment vraiment pas que nous restions silencieux pendant de si longues périodes. C'est ainsi pour plusieurs raisons. La seule chose qui permettra de sortir le jeu plus rapidement est de concentrer tous les efforts sur le développement. C'est notre principale priorité.

Et avant de s'étaler sur les partenariats réussis, la hype, l'enfer du développement qui aura obligé à tout retravailler depuis 2018, il s'étale sur la communication. Et CD Projekt RED en prend pour son grade.

Il y a une raison pour laquelle les grandes entreprises montrent des bandes-annonces CGI réalisées par un autre studio. Ils ne veulent pas interrompre l'équipe de développement au milieu de la production. CD Projekt RED a eu d'excellentes relations presse pour Cyberpunk 2077, mais cela n'a pas aidé lors du jeu final. Cyberpunk 2077 aurait dû être retardé d'un an, mais le battage médiatique et la pression des actionnaires étaient plus importants. Peut-être que s'ils n'avaient pas poussé leurs développeurs à créer du contenu marketing, ils auraient pu consacrer plus de temps à réparer le jeu. Aucune quantité de mises à jour ne va améliorer le jeu ou le faire sortir plus tôt, bien au contraire. C'est juste plus de tâches sur la liste déjà énorme de tâches à terminer. Il faut du temps pour que votre jeu ait l'air présentable au public. Cela se fait à la toute fin du processus de développement.

Pourquoi pas. Il est vrai qu'on aurait pu l'oublier.

C'est censé être l'homme le plus classe

Comme le ton un brin agressif n'est pas passé inaperçu, le PDG s'est ensuite fendu d'une excuse formelle.

Bonjour à tous, Je m'appelle Ljubomir Peklar et je suis le PDG d'Ebb Software et aussi le directeur créatif du jeu. J'assume l'entière responsabilité de la dernière mise à jour que vous avez reçue de notre KS hier. J'ai lu rapidement et au hasard le brouillon de la mise à jour et dans toute ma sagesse, je l'ai approuvé. En relisant, il était clair que le ton hostile sur lequel il était écrit ne devrait pas être la façon dont nous devrions exprimer des idées ou des plans aux personnes qui nous aident. Nous pouvons être fatigués, confus et frustrés par notre propre incompétence, mais il n'y a aucune raison de s'en prendre à vous. Pour cela, je m'excuse personnellement. Je ferai de mon mieux pour que ce genre d'excès ne se reproduise plus.

Tout cela n'empêchera pas Scorn d'arriver sur PC et Xbox Series X|S en 2022. Alors pourquoi s'énerver ?