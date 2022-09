Après une première campagne Kickstarter annulée en 2014, puis une nouvelle en 2017, le projet Scorn d'Ebb Software va enfin aboutir. Voici de nouveaux extraits de gameplay.

Le prologue de Scorn se dévoile en vidéo

Scorn, un jeu indépendant horrifique qui va puiser dans l'œuvre d'Hans Rudi Giger - l'artiste responsable du design incroyable du Xénomorphe de la saga Alien -, prépare enfin sa sortie sur PC et Xbox Series X|S pour le 21 octobre 2022. La nouvelle vidéo partagée par les développeurs consiste en un montage du prologue dans lequel un homme, tout nu et à la peau arrachée, se balade dans ce qui pourrait être une planète Alien. Tous les décors transpirent la patte d'H.R. Giger, même si on pense clairement aussi à différents films de David Cronenberg, dont eXistenZ, adepte des structures organiques à la Giger.

Malgré sa filiation avec le géniteur du Xénomorphe, ce n'est pas absolument pas une production Alien. D'après les premiers retours, le soft mise énormément sur la résolution d'énigmes qui devraient faire travailler les méninges des joueurs, et bien entendu, sur son ambiance atmosphérique malsaine et pesante. Cependant, il apparaîtrait aussi que le manque d'indications ne sert pas toujours le titre et amène une complexité artificielle. À confirmer ou non avec le jeu final qui reste attendu par la communauté et les amateurs d'horreur.