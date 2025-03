Malgré sa mise à mort il y a des années, Scalebound n'a pas été oublié par son créateur. Et si l'espoir pouvait renaître pour l'exclu Xbox ? Lui a envie d'y croire en tout cas.

Les annulations font beaucoup de bruits dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps. Il faut dire qu'elles se sont enchaînées à vitesse grand V. Encore ces derniers jours, nous apprenions que le jeu Wonder Woman était avorté sur décision de Warner Bros. Ce n'est là qu'un des nombreux projets que beaucoup auraient aimé voir sortir, à l'instar de Scalebound. Le titre ne vous parle pas spontanément ? Pourtant, il s'agissait d'un jeu mené par une équipe de poids, PlatinumGames. Or, tout le monde n'a peut-être pas perdu espoir à son sujet.

Scalebound bientôt ressuscité ?

Le studio derrière Bayonette ou encore NieR Automata avait un projet d'exclusivité avec Xbox annoncé en 2014. Nommé Scalebound, le jeu devait être RPG mélangeant le dynamisme de Devil May Cry et la chasse à la Monster Hunter. Il y avait donc quelque chose de très alléchant là-dedans. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après un report, la nouvelle est tombée en 2017 : Microsoft a finalement annulé le jeu.

Cette décision a été maintes fois discutée depuis. Microsoft avait même renouvelé la marque “Scalebound”, au grand étonnement de tous. Les années ont passé depuis, sans que le jeu refasse surface pour autant. Cela dit, un ancien de PlatinumGames ne semble pas avoir fait une croix définitive dessus.

De fait, Hideki Kamiya, qui travaille désormais sur Okami 2 avec son propre studio, a fait un petit appel du pied envers Scalebound sur les réseaux sociaux. De fait, après avoir posté une vidéo des équipes de Clovers discutant et s'enthousiasmant autour d'aperçus du fameux jeu annulé, l'homme a reposté l'extrait sur son compte personnel en disant « Faisons-le, Phil ! ». Ce message de Kamiya s'adresse évidemment à Phil Spencer, le patron des Xbox Studios.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un simple post, il a le mérite de souligner l'envie toujours prégnante de donner sa chance à Scalebound. D'autant plus que l'extrait note un point qui pourrait réveiller l'intérêt de Microsoft. On y entend un des membres de Clovers souligné combien le concept est d'actualité en 2025. En effet, le jeu devait mettre en scène un personnage équipé d'accessoires modernes, comme un smartphone, tout en naviguant dans un univers de fantasy. Voilà qui rappelle les manga isekai, très à la mode en ce moment. Et si, finalement, Xbox revoyait ses positions ?