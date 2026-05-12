25 ans après sa création, Ankama continue de cultiver son statut d'irréductible du jeu vidéo français. Le studio roubaisien, devenu un véritable empire transmédia depuis l'explosion de DOFUS au milieu des années 2000, profite d'ailleurs de cet anniversaire symbolique pour annoncer l'arrivée de Savara sur PS5 et Xbox le 20 mai 2026, un an après sa sortie sur PC.

Savara, le Hades-like de DOFUS, arrive sur consoles

Développé par le jeune studio nordiste Doryah Games et édité par Ankama, Savara suit la grande tradition du roguelite où mourir fait office de pédagogie. Le joueur y incarne une guerrière lancée dans une série d'épreuves organisées en l'honneur du dieu Iop, figure bien connue des habitués de l'univers Ankama, et divinité locale spécialisée dans les solutions aux problèmes par objets contondants. Le jeu mise sur des affrontements rapides, une montée en puissance progressive et une préparation minutieuse de son équipement avant chaque expédition, avec des armes, des bonus et des capacités qui devront être choisis avec soin.

Un petit jeu indépendant qui fait suite au succès phénoménal de DOFUS et de ses quelque 85 millions de comptes créés à travers le monde. Ankama reste aujourd'hui une figure marquante du jeu vidéo, quoique plus effacée des studios qui parlent davantage au grand public. Reste qu'il a bâti un véritable empire transmedia qui, aujourd'hui encore, soutient la production française de jeux vidéo. Rendez-vous donc le 20 mai sur PS5 et Xbox Series pour célébrer les 25 ans de la licence avec un roguelike déjà salué par les joueurs PC pour ses combats nerveux, sa diversité des armes et sa capacité à se renouveler. Un petit Hades dans l'univers de DOFUS, en somme.