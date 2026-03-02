Après avoir explosé auprès de la communauté PlayStation grâce à l’excellent Returnal en 2021, Housemarque se prépare désormais à revenir avec SAROS, un nouveau titre attendu pour le 30 avril 2026 en exclusivité sur PS5. Et tandis que les joueurs attendent encore avec impatience de pouvoir poser les mains sur le jeu, il s’avère que l’équipe finlandaise, de son côté, est déjà prête à se tourner vers l’avenir. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des nouvelles offres d’emploi publiées par le studio, qui prépare tranquillement l’après-SAROS.

L’après SAROS est déjà en marche chez Housemarque

En effet, si l’on se rend sur le site officiel d’Housemarque, on peut d’ores et déjà constater que six nouveaux postes ont été ouverts par le studio, qui est notamment à la recherche de nouveaux animateurs, artistes, programmeurs et concepteurs pour ses prochains projets. L’offre pour le rôle de programmeur graphique principal, par exemple, stipule que les créateurs de SAROS souhaitent recruter quelqu’un qui puisse « contribuer à la prochaine évolution des jeux Housemarque », notamment dans les domaines « du ray tracing, de l’éclairage et de l’ombrage ».

De manière plus intéressante encore, l’offre dédiée au poste d’animateur principal du gameplay stipule de son côté que l’objectif de l’heureux élu sera de « jouer un rôle déterminant dans la conception de l’expérience visuelle de [leur] prochain titre révolutionnaire ». Une description alléchante, donc, qui semble d’ailleurs laisser penser qu’Housemarque sait déjà quel projet suivra après SAROS. Même si, bien sûr, les plans sont toujours susceptibles d’évoluer dans cette industrie, et qu’il faudra probablement attendre des années avant de savoir de quoi il en retourne.

En tout cas, une chose est sûre : à deux mois de la sortie de son prochain titre, Housemarque ne semble pas vouloir ralentir la cadence, et témoigne de ses grandes ambitions vis-à-vis de ses futurs projets. Reste maintenant à voir ce qu’il adviendra de la réception de SAROS. Car après le succès de Returnal, ce dernier est sans doute attendu par de nombreux joueurs. Et au vu des dernières présentations du jeu, dont celle du State of Play, nul doute que l’équipe finlandaise nous réserve encore une aventure des plus prometteuses. Réponse le mois prochain.

Source : Housemarque