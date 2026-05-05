Voilà maintenant plusieurs jours que SAROS est disponible, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera pas passé inaperçu. En effet, en dépit des nombreux retours positifs de la presse comme des joueurs à son sujet, le nouveau titre d’Housemarque n’a pas manqué de relancer une énième fois le débat sur la difficulté, certains reprochant au studio d’avoir sacrifié l’essence du jeu pour des questions d’accessibilité. Ce qui était, il est vrai, assez prévisible, contrairement à la campagne de désinformation dont il est aussi victime en parallèle.

SAROS victime d’une (ridicule) campagne de désinformation

Car depuis sa sortie, la difficulté de SAROS n’est pas le seul élément à se retrouver au cœur de houleux débats. Un détail du scénario fait également l’objet d’une vive polémique chez certains joueurs, qui accusent Housemarque de wokisme en mettant en avant l’un des rebondissements de l’histoire, image à l’appui. Sauf qu’on vous le donne en mille : tout ceci est tout simplement faux. Non seulement le rebondissement en question n’est pas dans le jeu, mais en plus l’image utilisée pour propager l’information n’est qu’un vulgaire montage réalisé à l’IA.

*Attention, les lignes qui suivent peuvent contenir des spoilers sur la fin de SAROS* De fait, si vous avez vu passer une image mettant en scène Nitya, la femme d’Arjun, dans les bras de Kayla, sa collègue de l’unité d’Échelon IV, sachez en réalité qu’il n’en est rien. Non seulement les deux personnages ne se croisent jamais au cours de l’aventure, mais en plus il n’est à aucun moment question « d’une intrigue mettant en scène un homme cocu, trahi et quitté par sa femme au profit d’une femme lesbienne » comme le prétendent les rumeurs sur le titre d'Housemarque.

Mais alors, pourquoi une telle information a-t-elle commencé à faire le tour des réseaux sociaux ? On l’ignore. Sans doute certains ont-ils beaucoup de temps à perdre en menant des combats ridicules basés sur du vent. Et nul doute que le fait que SAROS soit une exclusivité PS5 ait aussi beaucoup joué dans l’équation, les titres de Sony étant régulièrement la cible de ce genre d’attaques. Quoi qu’il en soit, vous l’aurez donc compris : tout ceci n’est que pure désinformation visant à nuire à l’excellent titre d’Housemarque, que nous vous recommandons chaudement de notre côté.

Source : X