Sony n'a pas loupé le coche des conférences de début d'année. L'éditeur a donc tenu un State of Play il y a peu pour présenter les nouveautés à venir dans l'écosystème de la PS5. Ainsi, nous avons eu la surprise de découvrir une licence inédite en développement chez Housemarque. Après Returnal, le PlayStation Studios travaille activement sur Saros, un nouveau jeu de science-fiction. Un détail important nous aiguille sur ses ambitions.

Saros au même niveau qu'un jeu qui a cartonné

Returnal n'est peut-être pas le jeu le plus emblématique des exclusivités PlayStation. Pour autant, il faisait une belle vitrine aux débuts de la PS5, mettant en lumière la fluidité de cette nouvelle console. Dans le même temps, il a contribué à asseoir la place de Housemarque parmi les studios first-party de la firme. C'est pourquoi Saros va être particulièrement attendu en 2026.

Cependant, lancer le projet Saros n'était pas une évidence. Ilari Kuittinen, le patron de Housemarque, s'est récemment confié au magazine Helsingin Sanomat sur ce nouveau jeu. Or, quand il repense aux années du studio avant le rachat par PlayStation en 2021, il se dit qu'un projet d'une telle envergure n'aurait jamais été possible en restant indépendant.

C'est là que nous ne venons aux chiffres. L'industrie du jeu vidéo est souvent discrète sur les budgets de ses productions. Par exemple, Housemarque n'a jamais révélé publiquement combien lui avait coûté Returnal. Là encore, Ilari Kuittinen reste évasif. Néanmoins, le magazine avance, selon les dires du PDG du studio, que Saros coûterait environ autant qu'un Alan Wake 2, soit autour de 76 millions de dollars. Ce n'est pas autant que les 220 millions estimés d'un The Last of Us 2, mais Remedy a bien prouvé qu'il était possible d'en mettre plein les jeux avec trois fois moins de moyens.

Vous comprendrez qu'effectivement, c'est un plafond difficilement atteignable pour des indépendants. Après avoir reçu le soutien de PlayStation pour Returnal, passer entièrement sous le pavillon de l'éditeur aura permis à Housemarque de bénéficier de ressources financières plus conséquentes encore. On en déduit aisément que le précédent roguelite avait coûté beaucoup moins cher, certainement moitié moins a minima.

Déjà, le trailer d'annonce de Saros présenté au State of Play dernier laissait entrevoir un projet ambitieux visuellement. Bien qu'il s'agisse d'une bande-annonce cinématique, le réalisme et le fourmillement des détails est impressionnant. In-game, le résultat sera probablement moins spectaculaire, mais c'est en tout cas très prometteur pour un jeu en développement concret depuis 2022. On pourrait bien être face à une future claque sur PS5.