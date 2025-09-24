Après un premier teasing lors du premier State of Play d'année, l'après Returnal portant le nom de Saros s'est encore montré dans la dernière conférence de PlayStation, et ça en met plein les yeux.

En février dernier, le premier State of Play de l'année se concluait par un « one more thing » prenant la forme de Saros, le prochain jeu du talentueux studio Housemarque après l'excellente exclusivité PS5 Returnal. Nous n'avions cependant eu droit qu'à un petit teaser présentant son univers aux tons très chauds, son ambiance cryptique, et la marque de fabrique de l'équipe finlandaise : une pluie de projectiles dignes d'un bullet hell. Sept mois plus tard, le dernier State of Play en date nous permet enfin d'en voir plus, et ça promet bien d'en mettre plein les yeux.

Saros nous régale encore les yeux avec un goût de reviens-y

Même si Saros représente une toute nouvelle franchise exclusive aux écuries PlayStation, il s'agira bien d'un successeur spirituel à Returnal. On s'en rend immédiatement compte rien qu'avec la maxime du jeu : « Revenir plus fort ». Il s'agira donc de nouveau d'un rogue-lite, où l'échec et la mort font partie intégrante de l'expérience. À noter toutefois que le studio a promis avoir retenu les leçons de sa précédente production, avec un aspect moins punitif sur ce point. Il sera notamment possible d'améliorer de manière permanente un élément de l'équipement d'Arjun Devraj, le personnage qu'on incarne. Ce qu'il s'agisse de ses armes évolutives ou des altérations de sa combinaison, ou encore d'une seconde vie en cas de mort.

Et le protagoniste de Saros aura définitivement besoin de tous les atouts possibles dans sa manche pour évoluer dans la particulièrement dangereuse et oppressante planète Carcosa, le monde du jeu, malgré une direction artistique aux tons globalement plus chauds que sur Returnal. À noter par ailleurs que son successeur sprirituel va apporter une autre nouveauté agréable à la formule d'Housemarque, avec un monde changeant constamment à chaque nouvelle partie.

Le tout se montre quoi qu'il en soit tout aussi nerveux et encore plus spectaculaire que le précédent jeu du studio, et met à profit les capacités de PS5 pour nous en mettre littéralement plein les yeux, pluie de projectiles compris. Saros s'annonce donc comme une nouvelle production de poids de la part d'Housemarque au profit de PlayStation. Il faudra toutefois faire preuve d'un tout petit peu de patience, puisqu'il sortira le 20 mars 2026.

Source : YouTube