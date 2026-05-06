Saros reçoit une petite mise à jour avec de nouveaux équilibrages qui vont forcer les joueurs à changer de stratégie, mais aussi quelques correctifs et autres ajustements techniques.

Comme beaucoup de jeux modernes, Saros reçoit une nouvelle mise à jour quelques jours après sa sortie. Disponible depuis le 30 avril dernier exclusivement sur PS5, le jeu de Housemarque a mis tout le monde d'accord. Beau, ultra nerveux, intense… les joueurs sont au moins aussi emballés que les critiques. Il n'empêche que le studio estime qu'il y a quelques ajustements à faire ça et là, c'est pourquoi cette nouvelle mise à jour est déployée.

Saros se met à jour et va forcer les joueurs à changer de stratégie

Saros va profiter de cette petite mise à jour de moins de 2Go pour faire un peu d'équilibrage sur certains de ses aspects. La précision des ricochets a été améliorée, tandis que l'énergie gagnée avec les armes ayant le trait Générateur d'Énergie a été revue à la baisse. Il faut dire qu'un petit tour auprès des joueurs suffisait à voir qu'une grande majorité favorisait cette capacité plus que toutes les autres. Ils vont devoir désormais y réfléchir à deux fois avant de se jeter dessus systématiquement. Même chose pour l'artefact Ruée Renforcée qui dispose de nouvelles statistiques et de meilleurs effets visuels.

L'interface a également été revue sur quelques points afin d'en améliorer la lisibilité. Enfin, plusieurs bugs ont été corrigés pour peaufiner le tout, notamment concernant l'affichage des munitions ou encore de la barre de vie de certains boss. Saros devient également encore un peu plus beau et cinématographique avec l'amélioration de certains effets de réflexion, mais aussi de la profondeur de champ lors de certaines cinématiques.

Saros © Housemarque / SIE.

Notes complètes du patch 1.004 sur PS5

Gameplay et Équilibrage Amélioration de la précision des richochets Réduction de la quantité d'Énergie gagnée grâce au trait d'arme Générateur d'Énergie Ajout d'une statistique liée aux dégâts pour l'artefact Ruée renforcée et mise à jour de ses animations

Monde et Level Design Correction de problèmes de collision et de géométrie dans plusieurs biomes

Audio Corrections mineures de bugs et améliorations générales

Interface et accessibilité de Saros Paramètres de couleur : Nouvelles catégories de couleurs Ajout d'images de prévisualisation Paramètres pour l'indicateur d'Énergie du HUD Ajout de la correspondance de couleurs pour la jauge de Corruption de l'Intégrité de l'Armure Correction de problèmes concernant les munitions, la barre de charge des armes et l'indicateur d'invulnérabilité des boss Correction de la visibilité de la Seconde Chance lors de l'utilisation des Modificateurs carcosiens

Technique et Performance Ajustement de la qualité des réflexions Améliorations des séquences du Prologue et du Dispositif Eclipse Optimisations de la Profondeur de Champ lors de certaines cinématiques



Source : Saros / Housemarque