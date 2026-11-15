Lancée le 19 octobre dernier, la mise à jour gratuite de SAROS, Zenith, est arrivée avec un certain nombre de nouveautés. Parmi elles : les « Strates écliptiques », qui font office de Nouvelle Partie+ à la campagne du jeu et qui permettent aux joueurs de se relancer dans l’aventure avec de nouveaux défis à relever. Pour l’occasion, Arjun, le héros, se dote alors d’une nouvelle tenue, pensée pour évoluer visuellement en fonction du niveau de difficulté mis en place par le joueur. Mais comme nous l’ont confié les créateurs de SAROS, cela aurait pu être très différent.

Housemarque nous parle du mode Nouvelle Partie+ de SAROS…

En effet, à l’occasion d’une interview que nous avons pu mener auprès de Gregory Louden (directeur créatif) et Abebe Tinari (concepteur en chef), nous n’avons pas manqué de les interroger sur la façon dont est venue l’idée d’adapter la tenue d’Arjun en fonction des modificateurs carcosiens sélectionnés par le joueur. Car pour ceux qui ne le sauraient pas encore, plus vous corsez le défi, et plus la couronne du héros de SAROS s’agrandit, tandis que l’intensité du scintillement de son armure se veut toujours plus puissante.

D’après Tinari, il s’agit alors de la solution trouvée par le studio pour permettre aux joueurs « de montrer à quels points ils sont doués », que ce soit à travers le Mode Photo, des extraits vidéos, ou même des streams. Bien sûr, l’idée de se contenter de récompenser la prise de risque par une grande quantité de lucénite a elle aussi été envisagée par Housemarque. Mais comme nous l’a expliqué le concepteur en chef de la mise à jour de SAROS : « Les joueurs déjà suffisamment doués pour utiliser tous les modificateurs n’ont pas vraiment besoin de lucénite, n'est-ce pas ? ».

© Housemarque / Sony Interactive Entertainment

…et du « mode Grosse Tête » envisagé l’espace de 10 minutes

Étonnamment, avant d’en arriver à l’idée de la couronne et de l’armure, suggérée par l’artiste principale de Zenith, Tinari et son équipe avaient toutefois une idée très différente en tête : celle de proposer, comme dans les jeux Tony Hawk’s, un « mode Grosse Tête ». « Je crois que l’idée a tenu… 10 minutes avant que le département artistique débarque pour dire : ‘On se calme’ », s’est ensuite amusé le créateur. Il faut dire que dans un jeu tel que SAROS, cela aurait pu être très compliqué à mettre en place, même si le résultat nous rend forcément curieux.

Malheureusement, c’est donc finalement sans le fameux « mode Grosse Tête » que Zenith a pu voir le jour le mois dernier. Cela étant, les joueurs ont malgré tout largement de quoi faire avec cette mise à jour gratuite qui, au-delà d’introduire les fameuses « Strates écliptiques », ont également ajouté à SAROS une vingtaine de modificateurs carcosiens, le mode « Souverains en série », et enfin une série d’options d’accessibilités supplémentaires. De quoi permettre aux joueurs PS5 de prolonger leur voyage à Carcosa pendant une belle poignée d’heures supplémentaires.