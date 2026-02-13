Saros était lui aussi présent lors du State of Play de ce début 2026 avec une grosse séquence de gameplay. Housemarque sort le grand jeu avec une démonstration impressionnante.

C'est certainement l'un des plus gros jeux à venir sur PS5, Saros était lui aussi présent lors du premier gros State of Play 2026 pour nous partager davantage de gameplay explosif. Le nouveau jeu de Housemarque, à qui l'on doit l'excellent Returnal, semble avoir mis les petits plats dans les grands avec son nouveau bébé.

Saros nous en met plein la tronche au State of Play, ça s'annonce explosif

On le sait, le studio finlandais excelle dès qu'il faut tout faire exploser à l'écran et bombarder le joueur de projectiles par centaines. Saros ne déroge pas à la règle et ressemble en un sens à Returnal sur bien des aspects. Pas d'héroïne coincée dans une boucle temporelle cette fois, mais un homme, Arjun Devraj, qui devra explorer la planète Carcosa. Un environnement évidemment hostile et peuplé de créatures en tout genre. Saros devrait lui aussi s'orienter vers le roguelite et proposer des parties différentes à chaque fois.

La planète a en effet la particularité singulière de transformer son paysage à chaque fois qu'Arjun trépassera. Heureusement, notre protagoniste aura à sa disposition un vaste arsenal pour éliminer les menaces, et devrait certainement même pouvoir compter sur de l'équipement, à l'instar de ce qui était proposé dans Returnal. La dimension roguelike de Saros ne s'en ressentira que plus fortement, les allez-retours et autres recommencements faisant bien partie de l'expérience.

Cette nouvelle démonstration de force est l'opportunité toute trouvée pour PlayStation de mettre en valeur sa prochaine grosse exclusivité maison. Housemarque semble ici peaufiner sa formule et renforcer son identité. Si Saros tient ses promesses, il pourrait bien faire grimper le studio parmi les valeurs sûres de Sony.

Pour l'heure, Saros est toujours attendu le 30 avril 2026 en exclusivité sur PS5. Cependant, cette présentation du State of Play est l'occasion d'annoncer une édition deluxe numérique et les bonus qu'elle comprend. Non seulement vous y retrouverez plusieurs armures exclusives, mais aussi et surtout profiterez d'une période d'accès anticipé de 48 heures. Proposez dès à présent sur le PS Store, vous pouvez la précommander pour 89,99 €, contre 79,99 € pour l'édition standard.