Annoncé il y a peu, Saros a mis tout le monde d'accord avec sa première présentation et son gameplay ultra dynamique. Le prochain gros jeu du studio Housemarque, à qui l'on doit l'excellent Returnal, promet d'envoyer une nouvelle fois du très lourd en termes d'action. À première vue, on est dans la droite lignée de leurs précédents jeux. À savoir un shooter nerveux, orienté bullet hell et qui devrait nous demander une certaine dextérité pour être pleinement maîtrisé. En tout cas, visuellement déjà, ça donne envie, et avec ce que l'on vient de voir aux Game Awards 2025, encore plus !

Saros explose tout aux Game Awards 2025

Le jeu avait bel et bien annoncé sa présence à la cérémonie des Game Awards 2025 et l'on pensait même qu'il était à l'origine de cette fameuse statue plantée au beau milieu du désert pour créer l’évènement. Housemarque, désormais devenu un studio PlayStation, a donc présenté davantage son futur jeu d'action dans un déluge d'effets spéciaux plutôt impressionnant. Il faut dire que saturer l'écran de projectiles et de particules, c'est la marque de fabrique de la maison et ce depuis très, très longtemps. Saros semble emprunter la même voie, ce qui ne devrait pas déplaire aux fans du genre. On y incarne Arjun Devraj, un homme mystérieux qui devra explorer la dangereuse planète Carcosa qui a pour particularité de se métamorphoser à chaque fois que notre héros meurt. Une trame qui n'est pas sans rappeler le concept de Returnal justement.

Ça envoie donc du très lourd encore une fois et il nous tarde déjà de s'essayer à la bête. Saros est attendu pour le 30 avril 2026 en exclusivité sur PS5. D'ailleurs, les précommandes sont désormais ouvertes ! Et si rien n'est encore annoncé, il est fort probable que le jeu finisse par sortir également sur PC bien plus tard cependant, comme ce fut le cas avec Returnal, initialement conçu comme une exclusivité pour le lancement de la dernière console PlayStation.