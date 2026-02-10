Le dernier jeu en date de Santa Monica Studio, God of War Ragnarok, est sorti il y a déjà quatre ans. Depuis, pas de nouvelle production officialisée chez ce fer de lance de PlayStation. Pour autant, nous savons bien que les équipes s'activent bel et bien en coulisses. Un projet fait d'ailleurs parler de lui depuis un bon moment et de nouveaux échos à son sujet viennent de surgir sur la toile. Qui sait quand l'annonce pourrait bien survenir ?

God of War ou non, Santa Monica a plus d'un tour dans son sac

Les annonces PlayStation ne vont pas tarder à pleuvoir. Une nouvelle conférence State of Play vient d'être fixée à ce jeudi 12 février, 23 heures tapantes. Si les éditeurs tiers seront certainement de la partie, les fidèles de Sony espèrent surtout voir les prochaines exclusivités de la PS5 se succéder. Une question notamment se pose : verrons-nous Santa Monica Studio ? Plusieurs jeux, dont un God of War pas comme les autres, font parler d'eux officieusement depuis suffisamment longtemps pour qu'il tarde aux joueurs de les découvrir.

De fait, vous avez peut-être entendu parler d'un projet de God of War façon metroidvania. Mais ce ne serait pas la seule création qui occuperait les équipes de Santa Monica Studio. Parmi elles, un dénommé Cory Barlog plancherait sur quelque chose de neuf. L'initiateur du soft-reboot des aventures de Kratos serait à la tête d'un autre développement qui pourrait étonner. Plusieurs rumeurs faisaient par exemple état d'un jeu de science-fiction. Le journaliste Jason Schreier a cependant démenti ces échos. À tort ou à raison, la curiosité est à son comble.

Mais ça tombe bien, car nous pourrions en apprendre bientôt davantage sur ce que prépare Santa Monica. L'insider Nate the Hate, qui partage régulièrement des informations officieuses souvent avérées, aurait eu des nouvelles du futur jeu de Cory Barlog. S'il n'a rien entendu quant à une possible présentation lors du prochain State of Play, il ne peut pas confirmer qu'il n'y sera pas pour autant. Il se montre d'ailleurs plutôt confiant pour une annonce dans l'année 2026. Mais de son point de vue, il y a plus de chance de le voir autour de l'été prochain.