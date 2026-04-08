Tandis que les joueurs restent suspendus aux lèvres de Rockstar Games en attendant d’avoir enfin des nouvelles de GTA 6, de nombreux autres studios, eux, profitent du report de ce dernier pour faire tranquillement leurs petites affaires. Et il suffit de voir le planning des prochaines semaines pour s’en rendre compte : entre avril et mai, ce sont une ribambelle de grosses sorties qui sont attendues, mêlées à des titres plus inattendus mais néanmoins très surveillés. Parmi eux notamment : Samson, un GTA-like très prometteur signé Liquid Swords.

Ce nouveau GTA-like séduit déjà les joueurs par son prix

C’est en effet aujourd’hui, le 8 avril 2026, que sort ce titre indépendant ayant tapé dans l’œil de nombreux joueurs en raison de ses similitudes avec les productions de Rockstar. Et Christofer Sundberg, le créateur du jeu, a beau répéter à qui veut l’entendre que « Samson n’est pas GTA », cela n’empêche pas les fans de GTA de lorgner dessus en raison de ses nombreux aperçus fort prometteurs. D’autant plus que son univers comme son gameplay sont loin d’être les seuls arguments de ce nouveau titre. Son prix, également, joue largement en sa faveur.

Et pour cause, à une époque où les jeux tendent à coûter de plus en plus cher, Samson, lui, s’apprête à voir le jour pour la modique somme de 25$ sur Steam. Un choix délibéré de la part de Liquid Swords, qui a décidé très tôt de faire en sorte d’offrir le meilleur rapport qualité-prix à l'ensemble des joueurs. « Vous bénéficiez de 25h de jeu (dont 10h consacrées à l’histoire) dans un brawler très divertissant. C’est comme un film d’action des années 90 » a notamment expliqué Sundberg au micro de GameSpot à ce sujet.

« Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, je préfère offrir plus que prévu pour 25$ plutôt que de ne pas tenir mes promesses pour 70$ ». Une remarque qui est loin d’être passée inaperçue auprès des internautes, qui saluent la position des créateurs de Samson à ce sujet. « Une telle politique tarifaire est judicieuse, la valeur de la marque s’accroît plus rapidement que la marge à court terme » a par exemple souligné un joueur sur X. « Je vais sûrement l’acheter, ne serait-ce que pour soutenir des prix équitables et de bonnes équipes de développement », assure un autre.

Un jeu qui n’endettera pas les joueurs… contrairement au héros

D’autant plus que, comme a pu le souligner le créateur du GTA-like auprès de GameSpot, le titre est susceptible d’évoluer avec le temps. « Le jeu s’enrichira au fil du temps avec du contenu supplémentaire, gratuit ou payant, et les joueurs en auront vraiment pour leurs 25$ » a-t-il notamment confié. Mais cela suffira-t-il à faire de Samson un succès, et surtout une bonne alternative pour patienter jusqu’à la sortie de GTA 6 ? Réponse aux alentours de 14h, lorsque celui-ci sera officiellement disponible en exclusivité sur Steam.

Pour rappel, ce GTA-like conçu par un ancien développeur de Just Cause et Mad Max nous placera aux commandes de Samson, un homme endetté dont la sœur a été kidnappée par de dangereux criminels. Bien décidé à lui porter secours, ce dernier n’hésite pas à accepter toutes sortes de missions dans les quartiers les plus difficiles de la ville de Tyndalston afin de pouvoir éponger ses dettes ; quitte à recourir à une violence sans merci pour y arriver. D’après Liquid Swords, la notion de dette devrait alors faire tout le sel de l’expérience en étant au cœur de la boucle de gameplay.

Source : GameSpot